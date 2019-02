Un italiano su tre tentato dal razzismo

Streaming film italiano gratis e senza limiti - dove vederli legalmente : Streaming film italiano gratis e senza limiti, dove vederli legalmente dove vedere film in Streaming ita legalmente Digitando sui motori di ricerca Streaming film ita spesso ci si imbatte in siti di Streaming illegale. La legge punisce chi pubblica e diffonde tali tipi di contenuti illegalmente, non chi li guarda. C’è però da precisare che talvolta, su questi siti, si nascondono malware che possono infettare il computer. Per questo è sempre ...

Diabete : secondo uno studio italiano le alghe marine potrebbero ridurre la glicemia : In Europa il Diabete è un grave problema di sanità pubblica, in Italia interessa 3 milioni e 200 mila persone e lo stato di pre-Diabete è spesso sottovalutato. Il Gdue, preparato nutraceutico dalle alghe marine Ascophyllum Nodosum, Fucus Vesiculosus con aggiunta di cromo picolinato, ha dimostrato di essere efficace nel ridurre i livelli di glicemia e di infiammazione nel sangue. I risultati dello studio italiano Il pre-Diabete, corrispondente a ...

Film streaming in italiano gratis : Molte volte capita di ritornare da lavoro e sentire il desiderio di rilassarsi e guardare il Film preferito oppure la pellicola persa al cinema. In questa guida odierna vi riveleremo i migliori siti che consentono leggi di più...

Governo - tornano le forche caudine delle agenzie di rating. Domani Fitch potrebbe tagliare il giudizio sul debito italiano : L'avvertimento lanciato il 31 agosto era stato chiaro: l'Italia è esposta a "potenziali choc". Il Governo gialloverde era ai suoi primi passi, ma Fitch esprimeva già preoccupazioni, e non poche, sulle "contraddizioni" tra i costi "elevati" degli impegni previsti dal Contratto firmato da 5 stelle e Lega e l'obiettivo di ridurre il debito pubblico. Nessun taglio del rating - il parametro che misura l'affidabilità e la ...

Come seguire l’imperdibile video presentazione del Samsung Galaxy S10 - orario italiano per diretta streaming il 20 febbraio : La presentazione del Samsung Galaxy S10 e S10 Plus è attesa per la serata di oggi 20 febbraio. Come seguire la diretta streaming dell'evento e soprattutto a che ora per noi italiani? Diciamo subito ai nostri lettori che il live avrà luogo in un momento abbastanza comodo, seppur a cavallo della cena ma poco importerà mangiare un po' più tardi, visto che le novità attese sono moltissime, compreso il primo vero e proprio smartphone pieghevole del ...

Musica - Giorgetti : “In radio almeno un brano italiano ogni tre? In Francia si fa già” : Per quanto riguarda il progetto di legge presentato dal leghista Alessandro Morelli (già direttore di radio Padania) di passare in radio una canzone italiana su tre, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti si è detto favorevole: “Lo fanno in Francia e nessuno si è scandalizzato”, ha risposto a margine di un evento a Milano. L'articolo Musica, Giorgetti: “In radio almeno un brano italiano ogni tre? ...

Kenya - uomo ucciso da un ippopotamo mentre fa jogging : potrebbe essere italiano : Un uomo bianco è stato trovato morto sulla riva di un fiume poco a nord di Malindi con profonde ferite causate dall'attacco di un ippopotamo: secondo alcune indiscrezioni la vittima potrebbe essere un italiano residente nella zona.Continua a leggere

L’ambasciatore francese in Italia rientrerà oggi a Roma - dopo essere stato richiamato la scorsa settimana per le forti tensioni con il governo italiano : L’ambasciatore francese in Italia Christian Masset, che giovedì 7 febbraio era stato richiamato a Parigi dal governo francese dopo le forti tensioni con il governo Italiano, rientrerà oggi a Roma. L0 ha detto la ministra per gli Affari europei francese Nathalie Loiseau

Un vaccino italiano potrebbe liberare i malati di Aids dai farmaci a vita : Un futuro libero dai farmaci antiretrovirali per i malati di Aids non è più un utopia. Il vaccino tutto italiano 'Tat' potrebbe consentire il controllo dell'infezione senza ricorrere, almeno per un ...