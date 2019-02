Ultime Notizie Roma del 24-02-2019 ore 18 | 10

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora. Trump a Corea Nord "stop nucleare" - 24 febbraio - : Ultime notizie di oggi 24 febbraio 2019, ultim'ora. Trump in vista dell'incontro con Kim Jong-un: "Corea del Nord grande senza nucleare".

Ultime Notizie Roma del 24-02-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale una Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio si vota in Sardegna per il rinnovo del consiglio regionale seggi aperti fino alle 22:00 lo scrutinio verrà domani mattina alle 7:00 polemiche ieri alla vigilia del voto il vicepremier Matteo Salvini si è detto convinto che queste elezioni daranno un ennesima batosta la sinistra Paolo Gentiloni su Italia replicato una scelta è tra azienda e Salvini un giovane e ...

Pensioni Ultime Notizie : simulazione Quota 100 per docenti e Personale Ata : Pensioni ultime notizie: simulazione Quota 100 per docenti e Personale Ata simulazione Quota 100 2019 Sono aumentate le possibilità di pensionamento per i docenti e per il Personale Ata con l’approvazione definitiva di Quota 100. Sulle Pensioni ultime notizie riportano ancora l’attesa della pubblicazione del decreto approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 17 gennaio in Gazzetta Ufficiale. A seguito della quale si attenderà a sua ...

Ultime Notizie Roma del 23-02-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con informazioni Buonasera dalla redazione in studio Giulia non torna il maltempo sul Centro Italia caratterizzato in particolare dal forte vento che ha provocato moltissimi danni didattiche anche tre vittime ad avviso vicino a Frosinone due persone sono morte nel crollo di un muro causato forse proprio dal maltempo dal forte vento a Guidonia nel Frusinate un uomo di 45 anni è stato schiacciato da ...

Ultime Notizie Roma del 23-02-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione studio Ferrigno ha un’apertura cresce la tensione ai confini del Venezuela dove li governano ordinato la chiusura parziale del confine con la Colombia alla vigilia della consegna di aiuti umanitari supportato dagli Stati Uniti del presidente Maduro al ponte Simon Bolivar un gruppo di venezuelani ha tolto le barriere dettando le nel ...

