Trump : Corea Nord"grande senza nucleare" : 16.15 La Corea del Nord potrebbe diventare "una delle grandi potenze economiche mondiali" se abbandonasse il suo arsenale nucleare. Così Trump su twitter in vista del summit in Vietnam con Kim. "Il presidente Kim -scrive Trump- sa bene, forse meglio di chiunque altro, che senza armi nucleari il suo Paese potrebbe velocemente diventare una delle grandi potenze economiche nel mondo. Per la sua posizione,per la sua gente (e grazie a lui) la ...

Verso il summit con Trump : il nordcoreano Kim viaggia a bordo del suo misterioso treno : Tuttavia pare che il suo interesse sia anche di vedere di persona il panorama cinese e vietnamita, due Paesi comunisti che hanno adottato con successo l'economia di mercato e che - si dice - voglia ...

Trump : Kim farà di Corea'razzo'economico : 03.14 "La Corea del Nord, sotto la leadership di Kim Jong-un diventerà una potenza economica". Così Trump su Twitter, dopo aver annunciato che si terrà a Hanoi, in Vietnam, il prossimo incontro con il dittatore di Pyongyang dopo lo storico incontro di giugno a Singapore. "Ho avuto modo di conoscerlo e capire quanto sia capace. La Corea del Nord sarà un diverso tipo di razzo, uno economico", ha detto Trump che aveva definito Kim "Rocket man", ...

Trump prepara gli incontri con Cina e Corea del Nord : E poi, ha aggiunto, le nostre sanzioni severe hanno impedito ai cinesi di tenere in vita l'economia NordCoreana, spingendola al dialogo, 'sono stati molti utili' i cinesi. 'Posso dirvi questo " ha ...

Trump non vuole ritirare le truppe dalla Corea nell'accordo con Pyongyang - : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato in un'intervista alla CBS che non pianifica di ritirare le truppe statunitensi dalla Corea del Sud a seguito degli accordi che verranno ...

Perché Coats sconfessa Trump su Iran e Corea del Nord : ... Dan Coats , ha testimoniato davanti alla Commissione intelligence del Senato oggi, affossando due delle linee politico-programmatiche più forti del presidente Donald Trump in politica estera. Il ...

Trump - ok negoziati con Cina ma no revoca dazi. Molto bene con Nord Corea : Donald Trump soddisfatto dei rapporti con i due "grandi avversari" dell'Estremo Oriente . I negoziati commerciali con la Cina "stanno andando bene - ha detto il Presidente degli Stati Uniti in un ...

USA e Corea del nord : segnali positivi emessi dal secondo colloquio tra Kim Jong-un e Trump : Nonostante tra loro vi siano ancora divergenze sulla questione della denuclearizzazione, rimane ancora attendibile l'avvenire del processo di risoluzione politica della questione della penisola ...

Sud Corea plaude al nuovo incontro tra Trump e Kim Jong-un - : Seul approva la decisione di condurre il secondo incontro tra il presidente americano Donald Trump ed il leader nordCoreano Kim Jong-un, ha riferito il portavoce dell'amministrazione presidenziale ...

Il presidente sudcoreano Moon : imminente un secondo summit Kim-Trump : La visita di Kim Jong-un in Cina segnala «l'imminente secondo summit» del leader nordcoreano con il presidente Usa Donald Trump: nella conferenza di inizio anno, il presidente sudcoreano Moon Jae-in ...

Corea del Nord-Usa - Kim : secondo incontro con Trump porterà risultati - : 'La Corea del Nord continuerà ad osservare la politica di denuclearizzazione; risolverà la questione della penisola attraverso il dialogo; farà in modo che il secondo vertice …

Kim Jong-un in Cina : vertice con Xi Jinping/ Incontri Usa-Corea del Nord in Vietnam per nuovo summit con Trump : Corea del Nord, visita in Cina di Kim Jong-un: Incontri con Xi Jinping in vista del secondo summit con Trump. Contatti funzionari Usa-Pyongyang

Trump ha parlato dei negoziati con la Corea del Nord - : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto ai giornalisti che i negoziati di Washington e Pyongyang vanno bene. "Abbiamo un buon dialogo con la Corea del Nord", ha detto Trump. "Se non ...

Nord Corea tra le promesse degli Usa e il legame con la Cina : Kim è diventato un alleato strategico per Trump e Xi Jinping : Una calma apparente regna sulla penisola Coreana. Più il tempo passa e più la Corea del Nord si avviCina alla Corea del Sud. Eppure ogni volta che la definitiva pacificazione del Regno eremita sembra a portata di mano il traguardo si allontana. Tanta attesa, promesse vaghe, pochi fatti concreti. La diplomazia prosegue senza sosta ma non tutto dipende da Pyongyang e Seul. O almeno non solo dai due governi Coreani. Gli attori in gioco, infatti, ...