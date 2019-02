Trump verso il summit con Kim | Senza armi nucleari | la Nordcorea diventerà una delle più

Verso il summit con Trump : il nordcoreano Kim viaggia a bordo del suo misterioso treno : Tuttavia pare che il suo interesse sia anche di vedere di persona il panorama cinese e vietnamita, due Paesi comunisti che hanno adottato con successo l'economia di mercato e che - si dice - voglia ...

Usa - evitato lo shutdown. Trump verso l'emergenza nazionale per finanziare il muro : Anche la Camera Usa , dopo il Senato, ha approvato la legge bipartisan che finanzia il governo fino a settembre evitando un nuovo shutdown, ma senza concedere fondi per il muro col Messico auspicato ...

Trump parla 1 ora e 20 minuti a Capitol Hill “cercando” l’unità. Ma non molla il muro : “Grande carovana è in marcia verso gli Usa” : Un'ora e 20 minuti circa. Tanto è durato il secondo discorso sullo Stato dell'unione pronunciato nella notte italiana da Donald Trump a Capitol Hill. In una Camera dove spiccava il bianco che le donne avevano deciso di indossare in onore delle suffragette (scelta opposta al nero del 2017 ispirato dal movimento #MeToo), il 45esimo presidente americano si è vantato, a volte esagerando, dei successi economici della sua America e ha teso la mano ...

Dazi - Xi apre e scrive a Trump Trattative verso l'intesa finale : L'ultimo round di colloqui tra Cina e Stati Uniti sul commercio, appena chiusosi a Washington, ha prodotto "importanti progressi" per la fase attuale e le due parti hanno avuto discussioni "schiette, specifiche e produttive". Lo riporta una nota della delegazione cinese rilanciata dai media di Pechino, come primo commento ufficiale sull'esito dette Trattative. Seguendo "l'importante consenso" ...

Trump verso il ritiro del trattato sulle armi nucleari con Mosca : Secondo quanto riportato dall' Associated Press l'amministrazione Trump dovrebbe annunciare domani 1° febbraio il ritiro degli Stati Uniti dallo storico trattato con la Russia per il controllo degli ...

Trump verso il ritiro del trattato sulle armi nucleari con la Russia : la firma pose fine alla Guerra fredda : L'amministrazione Trump dovrebbe annunciare domani il ritiro degli Usa dallo storico trattato con la Russia per il controllo degli armamenti nucleari (Inf), firmato da Ronald Reagan e Michail Gorbaciov e pietra miliare della fine della Guerra fredda. Lo riporta l'Associated Press. Era stato lo stesso presidente americano Donald Trump settimane fa a dare la scadenza del 2 febbraio, accusando Mosca di aver ripetutamente violato quegli accordi. ...

Muro con il Messico - Trump verso emergenza nazionale : Negli Usa continua il braccio di ferro sul finanziamento del Muro al confine con il Messico tra Donald Trump e i Democratici. I margini per un negoziato appaiono sempre più stretti e il confronto ...

Usa - Donald Trump verso l'emergenza nazionale per la costruzione del muro a confine con il Messico : Per ottenere i fondi per il muro al confine con il Messico Trump sarebbe pronto a dichiarare l'emergenza nazionale. In questo modo il presidente Usa bypasserebbe il Congresso mettendo inoltre fine allo shutdown. Secondo la Cnn dirotterà i fondi che erano stati stanziati per gli aiuti al Texas e a Porto Rico colpiti dagli uragani per la costruzione del muro al confine con il Messico. Una prospettiva, questa, che allarma ...

Trump : Messico paga muro di confine attraverso il commercio - : Lo ribadisce il presidente americano in un messaggio su Twitter. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, facendo riferimento all'accordo Stati Uniti-Messico-Canada, ha ribadito che "Il Messico ...

Trump fa saltare l'accordo sul budget : verso uno shutdown del governo dalla mezzanotte di venerdì. Wall Street giù del 2% : Nel clima di alta tensione sui mercati finanzi e di dubbi sulla salute dell'economia potrebbe inoltre danneggiare la fiducia di consumatori e business.