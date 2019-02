Tre elezioni regionali | i politici maschi vincono quindici a uno

Speciale elezioni regionali Basilicata Liste a sostegno del candidato presidente Carlo Trerotola : I campi obbligatori sono contrassegnati * Commento Nome * Email * Sito web Check Also Close Politica M5S Senise sottolinea statale sinnica chiusa da 10 giorni, replica il Sindaco ci stiamo ...

Elezioni Sardegna - una partita a Tre : Sono sette i candidati presidenti della Regione Sardegna che si presentano alle Elezioni regionali di Domenica 24 febbraio...

Elezioni regionali Basilicata - il centrosinistra ha scelto il suo candidato : è Carlo Trerotola : Il farmacista potentino Carlo Trerotola sarà il candidato del centrosinistra in occasione delle prossime Elezioni regionali che si terranno in Basilicata il 24 marzo. La coalizione ha trovato l'unità sul suo nome dopo la decisione del presidente uscente, Marcello Pittella, di fare un passo indietro.Continua a leggere

Il governo spagnolo poTrebbe indire elezioni anticipate se la legge di bilancio fosse bocciata dal parlamento - dice Reuters : Secondo quanto riferito a Reuters da fonti del governo spagnolo, il primo ministro Pedro Sanchez potrebbe indire elezioni anticipate se il parlamento non dovesse approvare la legge di bilancio per il 2019. Per ottenere l’approvazione il governo, che alla Camera

Spagna : boom dell’esTrema destra. Possibili elezioni anticipate? : Spagna: boom dell’estrema destra. Possibili elezioni anticipate? In Spagna, il fenomeno politico del momento è Vox. Il partito di estrema destra, nato da una costola del Partido Popular nel 2014, comincia a raccogliere ampi consensi, dopo un lustro di relativo anonimato. L’acuirsi della crisi catalana e l’irruzione del tema migratorio sotto i riflettori dei media, hanno favorito la ribalta di Vox. Il primo importante risultato ...

Senatrice americana : Trump poTrebbe finire in prigione prima delle elezioni - : Secondo la politica, ogni giorno Trump pubblica tweet razzisti o molesti, qualcosa di "oscuro e brutto". Ha invitato la stampa, gli altri candidati a non cadere nella trappola e non prestare ...

Elezioni regionali Abruzzo - altro che "test locale" : sono Tre i grandi motivi d'interesse : Primo test elettorale di rilievo dall'insediamento del governo M5s-Lega. I nomi di punta dei due partiti si sono spesi...

Elezioni Europee - Frans Timmermans : 'M5S in un governo di esTrema destra' : In un'intervista a Repubblica, a cura di Goffredo De Marchis, Frans Timmermans, il vicepresidente della Commissione Ue, esprime dei forti e proeccupati giudizi sul Movimento 5 Stelle, sulla Lega e sulla situazione politica Italiana. L'intervista è stata fatta in vista delle Elezioni Europee, dove Timmermans, olandese, è candidato dei socialisti alla poltrona presidenziale in caso di vittoria. L'attuale vicepresidente della Commissione Ue parla ...

Elezioni europee - in cinque anni la Lega vola al + 24.8 - menTre il Pd scende al - 22.82 : Per il 50% degli italiani l'iniziativa leghista rappresenta anche la possibilità di ingresso nel mondo del lavoro dei giovani ossia, grazie a Quota 100 ed al pensionamento, si garantirebbe il ...

M5S - Di Maio elenca le promesse mantenute : “Il Tap e le alTre misure disattese? Non ci saranno ricadute alle elezioni” : “promesse elettorali M5S mantenute e non avrei mai immaginato di riuscire a portare casa in sette mesi di governo le misure principali del contratto di governo”. Così Luigi Di Maio esordisce nella conferenza stampa ‘quello che diciamo facciamo’ alla Camera dei Deputati. Eppure alcuni annunci sono stati disattesi: lo stop al Tap, il no al Muos, lo stop all’acquisto degli F35, il ‘mai più condoni‘, il ...

Elezioni Valdarno Inferiore - LeU : 'Ad oggi nessun appoggio ad alTre forze politiche' : Da questo noi partiamo con l'intenzione di cambiare il metodo, i contenuti e l'agenda politica in questa zona rispetto al passato e su questo chiediamo che i nostri interlocutori facciano le loro ...

Elezioni europee - il grande assente poTrebbe essere il simbolo del Pd : Zingaretti lancia la proposta di una lista unitaria e mette sul tavolo il simbolo del Pd: "Non è un dogma". E i sondaggisti...

Sondaggio - elezioni europee : desTre sovraniste al 25% : Uno tsunami su 60 anni di Europa. E' quello che potrebbe abbattersi il prossimo 26 maggio, almeno stando allo scenario descritto dal centro studi Votewatch, che si basa sui più recenti sondaggi a livello continentale. Le destre nazionaliste, secondo questo scenario, potrebbero ambire alla soglia del