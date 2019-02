Tragedia sfiorata ad Acate | palo cade su auto per forte vento FOTO

Pino secolare si abbatte sulle giostrine e le distrugge : Tragedia sfiorata nel Napoletano : Villaricca. Ancora danni per il maltempo in provincia di Napoli. Un enorme Pino si è abbattuto sulle giostrine di via Napoli durante la notte. L?albero ha completamente distrutto i...

Paesi Bassi - Tragedia sfiorata durante il varo di una nave - VIDEO - - : Un operaio ha rischiato di rimanere ucciso in un cantiere navale Groningen, durante le operazioni di varo di una nave. Il VIDEO dell'incidente è stato pubblicato dalla Dutch Broadcasting Association. ...

Napoli - esplodono fuochi artificiali : rogo in un palazzo - Tragedia sfiorata : tragedia sfiorata questa notte a Napoli. Un incendio è divampato in un palazzo di via Freud, all'Arenella distruggendo un appartamento al settimo piano nel quale viveva una signora di 63 anni riuscita ...

Ospedale di Nola - crolla il solaio nel reparto di rianimazione : Tragedia sfiorata : Nella giornata internazionale del malato, ieri, lunedì 11 febbraio 2019, è letteralmente crollato il solaio del reparto specialistico di rianimazione del presidio ospedaliero 'Santa Maria della Pietà' di Nola. Il reparto in oggetto era stato inaugurato appena due anni or sono in pompa magna dal presidente della regione Campania, nonché commissario straordinario per la sanità in Campania, il governatore Vincenzo De Luca. Il racconto dei ...

Calvizzano - sfiorata la Tragedia : il vento abbatte un cartellone pubblicitario : Raffiche di vento si stanno abbattendo su numerosi comuni della provincia di Napoli. tragedia sfiorata nel comune di Calvizzano, in viale della Restienza, dove un cartellone pubblicitario è stato ...

Foratura e pneumatico esploso - Tragedia sfiorata sul ponte Salvo D'Acquisto : PIZZIGHETTONE - tragedia sfiorata, mercoledì 6 febbraio, lungo la Codognese. Poco prima della 9, una Jaguar guidata da un uomo di 59 anni ha forato mentre transitava sul ponte Salvo D'Acquisto, e in ...

Tragedia sfiorata a Campitello Matese : sciatore cade in un burrone e precipita in un canale ghiacciato : L'uomo, un 38enne di Termoli, è stato raggiunto dagli operatori del soccorso in montagna della Polizia, che si sono calati nel precipizio. Gravi le lesioni riportate, ma il rischio corso è stato ...

Frana tra Casamicciola e Lacco Ameno : Tragedia sfiorata a Ischia : “La criticità idrogeologica relativa al terrapieno che è Franato sulla ex SS270 Isola Verde-Litoranea era già nota, tanto che erano già stati posti dei blocchi di cemento per cercare di contenere il rischio. Purtroppo in questi casi i palliativi non bastano, occorre intervenire con la massima urgenza per risolvere i problemi. Solo il caso ha voluto che non si verificasse una tragedia”. Lo afferma il consigliere regionale dei Verdi ...

Accoltellato dall'amico - Tragedia sfiorata a Cossato : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Accoltellato dall'amico, ...

Razzo sfonda vetro di casa e incendia fasciatoio : Tragedia sfiorata : Lunigiana e Apuane - Filattiera, notte di Capodanno, è appena scoccata la mezzanotte. Alle 00.03 circa, in un appartamento al piano terra di via Nazionale, si sta festeggiando l'arrivo del nuovo anno. ...

Pratonevoso - spray al peperoncino utilizzato durante il concerto con 15mila persone. Una decina di intossicati - sfiorata la Tragedia : spray al peperoncino è stato sparso tra la folla che seguiva il "concertone" di Capodanno a Pratonevoso, fra le montagne del monregalese, durante i festeggiamenti di Capodanno. Nello...

Giovane salva uomo a Bielmonte : sfiorata Tragedia : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Giovane salva uomo a Bielmonte:...

Asilo in fiamme e bambini evacuati : Tragedia sfiorata nel Napoletano : AFRAGOLA - Pomeriggio di terrore in città. Un furioso incendio è scoppiato al terzo piano dell'istituto religiose delle suore di San Giuseppe, al corso Garibaldi di Afragola. Le fiamme, come racconta ...

APRILIA - LANCIA 2 MOLOTOV IN UNA SCUOLA PER VENDICARSI DEI BULLI/ Video - preso piromane : 'Sfiorata Tragedia' : APRILIA, paura alla SCUOLA Rosselli. Ultime notizie, studente fa esplodere due bombe MOLOTOV provocando il panico fra gli studenti