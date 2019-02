Torino | ragazzo sgozzato mentre va al lavoro L’identikit del killer | rasta con giaccone

“Non si va a un appuntamento in metro” - e dà buca al ragazzo arrivato per lei a Torino : La storia raccontata sul gruppo Facebook “Torino Sostenibile”: un ragazzo di Settimo Torinese ha visto fallire il suo appuntamento con una trentenne di Torino dopo averle detto che sarebbe arrivato prima all’appuntamento prendendo la metro. Secondo la donna “Non si va a un appuntamento in metro”.Continua a leggere