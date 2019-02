Torino-Milan Primavera: orario e diretta tv del match

milanworld

: @PalloneBucato Sei proprio sicuro che la Juve basterebbe il Milan in scioltezza? Io credo che, se il Milan si manti… - eujenio73 : @PalloneBucato Sei proprio sicuro che la Juve basterebbe il Milan in scioltezza? Io credo che, se il Milan si manti… - TaRulleGulle : l'Atalanta gioca giustamente per l'obiettivo più importante, la Coppa Italia. Tra l'altro sia oggi a Torino che col… - LaniEnrico : @PierfranDeMarco @Leos643 @realvarriale Napoli la piu favorita dai arbitri l anno scorso coglione...VAR mais acesa… -

(Di domenica 24 febbraio 2019) Dopo la bella vittoria per 2 a 0 contro il Genoa, ilallenato da Federico Giunti si appresta a scendere in campo per la 5^ giornata di ritorno del campionato. I giovani rossoneri affronteranno ilallo stadio ‘Filadelfia’.Il calcio d’inizio delè fissato per lunedì 25 febbraio alle ore 19.sarà visibile intv su Sportitalia, che detiene – in esclusiva – i diritti televisivi per trasmettere sul proprio canale il campionato giovanile. Sportitalia è visibile al numero 60 del digitale terrestre e alla posizione 225 del decoder satellitare.L'articolotv delproviene daWorld.it.