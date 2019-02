Torino | l' addio privato a Marella Agnelli | Nei suoi bigliettini il ricordo più

Torino : addio a Marella Agnelli - moglie dell'Avvocato Gianni : Lavoro, istruzione, famiglia. Marella nasce in una famiglia aristocratica napoletana, il padre, Filippo Caracciolo Principe di Castagneto, scrittore saggista e diplomatico, alla fine della seconda ...

Torino : addio a Marella Agnelli - moglie dell'Avvocato : È morta a Torino Marella Agnelli, la vedova di Gianni Agnelli, l'Avvocato. Aveva 92 anni. Malata da tempo, negli ultimi giorni le sue condizioni di salute si erano aggravate. I funerali si svolgeranno in forma privata a Villar Perosa.

Torino - fatale schianto in strada : addio a Ivan - pompiere di 37 anni : La vittima del drammatico e letale incidente stradale è Ivan Ferrero, residente a Saluggia e vigile del fuoco in servizio permanente al distaccamento di Ivrea. La sua auto si è scontrata con un'altra vettura lungo una strada provinciale ed è finita in un fosso tra gli alberi. "Sarai pompiere per sempre" ha ricordato un amico.Continua a leggere

Torino - dopo l'addio di Soriano serve un rinforzo a centrocampo : Il Torino sta lavorando per rinforzare la rosa a disposizione di Walter Mazzarri in questa sessione di calciomercato. I granata sono in piena lotta per un piazzamento europeo essendo noni in classifica con 27 punti, a soli tre punti dalla Roma sesta, in zona Europa League, e neanche tanto lontano dalla zona Champions, con la Lazio quarta a 32 punti. Il club di Urbano Cairo ha dovuto dire addio al centrocampista Roberto Soriano, tornato con ...

Basket - Larry Brown a un passo dall’esonero : Torino cambia l’allenatore - addio al 78enne : Sta per terminare l’avventura di Larry Brown sulla panchina della FIAT Torino, formazione che sta disputando la Serie A di Basket. Il 78enne, inserito nella Hall of Fame, aveva deciso di cimentarsi con il Basket europeo ma da inizio stagione ha vinto appena quattro partite e i piemontesi sono in piena lotta per non retrocedere. La dirigenza avrebbe dunque deciso di esonerare un’icona della palla a spicchi che all’ombra della ...