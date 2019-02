Tor Bella Monaca | tutti parlano di degrado Ma dalle periferie la realtà si vede e si

OROSCOPO PAOLO FOX/ Previsioni oggi - 23 febbraio : bella notizia per il Toro ma... : OROSCOPO PAOLO Fox, oggi 23 febbraio 2019: Leone in difficoltà, Sagittario al top, Vergine weekend di crescita, gli altri segni?

Celli : solidarietà ad agenti insultati e aggrediti a Tor Bella Monaca : Roma – “Solidarieta’ agli agenti che ieri a Tor Bella Monaca, nello svolgimento del loro lavoro al servizio della collettivita’, sono stati oggetto di insulti e aggressioni. Quel clima di violenza non appartiene alle persone per bene che nel quartiere sono molte e da anni si battono per la legalita’ e auspicano da sempre un maggior controllo del territorio”. “Le operazioni antidroga di oggi delle forze ...

Chi ha paura di Bella Ciao? La sToria del canto che terrorizza Salvini : Non è "Fischia il vento", non è il "Sol dell'Avvenire", non è "Bandiera rossa". Insieme a "Volare", "Bella Ciao" è il canto popolare italiano più famoso al mondo. La sua origine risale ai canti delle mondine padane, e non è mai stato un inno comunista, ma di tutta l'Italia liberata. È solo una canzone, eppure fa uscire dai gangheri il Ministro Salvini.Continua a leggere

Roma : controlli antidroga a tappeto - 13 persone arrestate a Tor Bella Monaca : Roma – Nelle ultime 48 ore, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Frascati e della Stazione di Tor Bella Monaca hanno eseguito mirati blitz antidroga, con servizi di osservazione e pedinamento e perquisizioni domiciliari, nel quartiere di Tor Bella Monaca. In manette sono finite 13 persone, accusate, a vario titolo, di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso delle perquisizioni, i Carabinieri hanno ...

Roma - poliziotti accerchiati e insultati a Tor Bella Monaca durante arresto. Raggi : “Solidarietà alle forze dell’ordine” : poliziotti accerchiati a Tor Bella Monaca, quartiere popolare di Roma spesso al centro di traffici di droga, in pieno giorno durante un intervento. Gli agenti, come si vede in un video circolato in rete, dopo aver bloccato un’auto, fanno scendere le due persone a bordo ma vengono immediatamente circondati e insultati da decine di residenti del quartiere. Alcuni giovani sembrano poi rivolgersi con fare minaccioso agli uomini delle Volanti, che ...

