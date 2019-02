Tim | Vivendi apre alla rete unica con Open Fiber E torna in pressing su Elliot | chiesta

Vivendi apre alla rete unica Tim-Open Fiber ma torna ad attaccare Elliott e chiede revoca 5 amministratori : Vivendi apre alla rete unica Tim-Open Fiber. Dopo il tavolo avviato tra le due società, il progetto di fusione, sostenuto dal Governo ma che divideva i due principali azionisti di Tim, ottiene una prima ufficiale disponibilità dei francesi. Tra i due rivali proseguono però le schermaglie, con Vivendi che va in pressing in vista dell'assemblea del 29 marzo e torna a chiedere la revoca dei cinque consiglieri in quota Elliot, ...

Tim - Vivendi all'attacco : propone la revoca di 5 amministratori : Roma, 24 feb., askanews, - Vivendi ha annuncinato di aver presentato una sua proposta 'per restituire valore' a Tim Telecom Italia, nel quadro di una sollecitazione di deleghe di voto lanciata nel ...

Tim - Cdp pronta a salire al 10% Con Elliott blocco anti-Vivendi : Cdp vede il 10% in Tim e fa scudo contro Vivendi. I vertici della società pubblica che, tra le altre cose, gestisce il risparmio postale, ha tracciato per il gruppo telefonico un disegno industriale preciso: dare vita a una società delle reti di nuova generazione Segui su affaritaliani.it

Vivendi svaluta la partecipazione in Tim : Alla prova dei conti Vivendi , che ha chiuso il 2018 con un crollo dell'utile del 90% a 127 milioni di euro anche per via della svalutazione della quota TIM per 1,1 miliardi di euro . La società ...

Tim - sindaci bocciano richiesta Vivendi di convocazione assemblea : Il Collegio Sindacale di TIM dice "no" alla richiesta di Vivendi di sostituirsi al Consiglio di Amministrazione per convocare l'assemblea sulla revoca dei consiglieri . Secondo i sindaci "non ...

Tim - Elliott va al 9 - 4% e sfida Vivendi : Elliott si prepara alla guerra all'assemblea del 29 marzo prossimo, alzando la sua quota in Telecom dall'8,8% al 9,4%. Da quanto emerge nelle comunicazioni alla Sec, la Consob Usa, il fondo ha ...

Tim - Vivendi prepara un blitz contro il fondo Elliott : In attesa dell'assemblea degli azionisti del prossimo 29 marzo, i francesi di Vivendi , maggiore azionista di TIM con il 24% del capitale, tentano di convincere gli azionisti di riprendere il ...

Tim - nuovo minimo storico in Borsa/ Titolo crolla e vale 44 centesimi : pesa la 'guerra' tra Vivendi ed Elliott : Tim, ancora un pesante calo in Borsa. A Piazza Affari il Titolo sfiora anche perdite del 7%: Vivendi attacca e risponde alle critiche di ieri di Elliott