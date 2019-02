Theresa May promette voto sull' accordo per la Brexit entro 12 marzo

Juncker si presenta in conferenza stampa con un cerotto sul viso : “Volevo dirvi la verità”. Poi la battuta su Theresa May : “Porto il risultato d’un gesto non intenzionale che ho compiuto questa mattina. La prima volta che mi sono rasato avevo 15 anni e ho sanguinato. Mi sono rasato questa mattina e ho sanguinato di nuovo. Ve lo volevo dire perché non pensiate che sia stata Theresa May ad infliggermi questa ferita”. Così il presidente della Commissione europea, Jean Claude Juncker, nella conferenza stampa con il presidente della Slovenia, Borut ...

Brexit - addio al Partito Conservatore di Theresa May da parte di tre deputate : addio al Partito Conservatore di Theresa May da parte di tre deputate ribelli pro-Remain, Anna Soubry, Sarah Wollaston e Heidi Allen. Il terzetto ha annunciato l'adesione al Gruppo Indipendente ...

Domani la prima ministra britannica Theresa May tornerà a Bruxelles per provare ad ottenere delle concessioni sull’accordo su Brexit : La prima ministra del Regno Unito, Theresa May, tornerà mercoledì a Bruxelles per provare a rinegoziare l’accordo sull’uscita del paese dall’Unione Europea e ottenere delle concessioni per poter concluderne un nuovo prima della data ufficiale di Brexit, il 29 marzo

Brexit - appello di Theresa May ai conservatori : "Restiamo uniti" : L'alternativa sarebbe allora di uscire dalla Ue senza accordo, con danni per l'economia britannica e per l'occupazione.

Crackdown 3 bacchetta Theresa May con un riferimento alle "food bank" : Siamo in un periodo storico in cui i videogiochi sono parecchio restii a mettere le mani nella politica, ma Crackdown 3 sembra andare contro tendenza, riporta Eurogamer.net.Lo studio inglese Sumo Digital ha infatti inserito una food bank, ovvero una mensa per poveri, in una baraccopoli sulla cosa della mappa di gioco. Ma come dice il cartello con un asterisco: "restrictions apply", ovvero si applicano restrizioni.Si tratta in tutto e per tutto ...

Theresa May ha subito un’altra brutta sconfitta in Parlamento su Brexit : Giovedì la prima ministra del Regno Unito Theresa May ha subito un’altra sconfitta in Parlamento su Brexit: con 303 voti contro e 258 a favore, i deputati britannici hanno bocciato la strategia del governo che avrebbe concesso a May di

Brexit - Theresa May sconfitta alla Camera dei Comuni : Il voto non è vincolante ma indica una sconfitta politica per la May, battuta per 303 voti a 258, con uno scarto di 45 voti, e comunque ne complica la posizione di fronte a Bruxelles, con cui deve ...

Nuovo schiaffo di Westminster a Theresa May - respinta la strategia negoziale per la Brexit : Nuovo schiaffo sulla Brexit per il governo May: la Camera dei Comuni ha rigettato con 258 voti contro 303 la mozione illustrata lunedì dalla premier Tory che chiedeva di ribadire il sostegno dell'aula al negoziato supplementare con l'Ue per ottenere rassicurazioni sul backstop. Ma al contempo non riproponeva apertamente l'opzione di riserva di un divorzio "no deal". Un testo che ha scontentato i falchi Brexiteers, che con la loro ...

Brexit - Theresa May e l'ultima chance per evitare il "no deal" : Theresa May , d'accordo con i vertici europei, sarebbe pronta a giocarsi il via libera sulla Brexit in un vertice dell'ultimo minuto a Bruxelles. Il prossimo 21 marzo , la Premier britannica avrebbe ...

Theresa May dice no alla proposta di Corbyn di rimanere nell'unione doganale europea : Theresa May ha respinto formalmente la mano tesa dal partito laburista per cercare un compromesso su Brexit. Negli scorsi giorni, il leader socialista Jeremy Corbyn aveva presentato al premier britannico una lettera in cui venivano esplicitate le condizioni per ottenere il loro appoggio per l'approvazione del piano di uscita dall'Europa, ma oggi la sua proposta è stata ufficialmente rifiutata....Continua a leggere

Solo Jeremy Corbyn può salvare Theresa May : Bruxelles decide la tua politica commerciale e raccoglie l'80% del valore dei dazi. Di fatto, si diventa una colonia di Bruxelles'. Johnson teme un 'no deal'? 'Ci sarebbero dei problemi a un'uscita ...

La visita di Theresa May a Bruxelles non ha cambiato niente : Juncker ha detto che l'accordo su Brexit non sarà rinegoziato, il Parlamento europeo ha detto che non voterà un accordo senza "backstop"

Theresa May torna da Bruxelles ancora a mani vuote : Secondo il Financial Times, un gruppo segreto all'interno del suo governo sta preparando piani per rilanciare l'economia in caso di uscita senza accordo con una serie di misure come un taglio delle ...

Theresa May va a Bruxelles e sarà un giorno infernale : Al centro del disaccordo sulla Brexit c’è la libera circolazione tra la Repubblica d’Irlanda e l’Irlanda del Nord, necessaria per preservare gli accordi di pace che hanno messo fine al conflitto irlandese. Leggi