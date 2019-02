The Walking Dead 9X12: trama, anticipazioni, promo, spoiler, streaming

cubemagazine

(Di domenica 24 febbraio 2019) L’episodio TheGuardians va in onda domenica 3 marzo 2019 sulla AMC. Ecco di seguito. ATTENZIONE: l’articolo contiene. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV ETheIl nuovo episodio di Thesi intitola Guardians, che tradotto in italiano significa letteralmente Guardiani. La breve sinossi rilasciata dall’emittente americana rivela qualche anticipazione sulla. Mentre in una delle comunità le tensioni tra abitanti minacciano di dividerli dall’interno, la vera natura di un altro gruppo viene rivelata. Nel frattempo la missione per salvare un amico ha mortali conseguenze..TheNegli USA l’episodio va in onda sulla ABC domenica 3 marzo 2019. In Italia la puntata doppiata in italiano verrà trasmessa il giorno dopo ...