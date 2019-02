Tennis | WTA Budapest 2019 | Alison Van Uytvanck vince il suo terzo torneo in carriera

Tennis - WTA Budapest 2019 : la finale sarà tra la ceca Marketa Vondrousova e la belga Alison van Uytvanck : La finale del torneo WTA International di Budapest vedrà di fronte la ceca Marketa Vondrousova e la belga Alison van Uytvanck: sul cemento indoor magiaro oggi le semifinali vedono sconfitte due russe, rispettivamente Anastasia Potapova ed Ekaterina Alexandrova, in due sfide molto diverse tra loro. Nella prima semifinale la belga Alison van Uytvanck piega in rimonta, al termine di una battaglia durata due ore e 17 minuti, la russa Ekaterina ...

Tennis - WTA Dubai 2019 : Belinda Bencic supera in finale in tre set Petra Kvitova e conquista il torneo : Il torneo WTA Premier 5 di Dubai va all’elvetica Belinda Bencic, che supera in tre set la ceca Petra Kvitova: sul cemento outdoor degli Emirati Arabi Uniti la svizzera trionfa nell’atto conclusivo per 6-3 1-6 6-2, in un match molto duro, risolto dopo un’ora e tre quarti di aspra battaglia sportiva. Nel primo set Bencic trova subito il break in avvio e conferma lo strappo andando 2-0. Gravi difficoltà per Kvitova al servizio, la ...

Tennis - WTA Dubai 2019 : Petra Kvitova e Belinda Bencic volano in finale sul cemento arabo : Sono la ceca Petra Kvitova e la svizzera Belinda Bencic le due finaliste del WTA di Dubai. Sul cemento degli Emirati Arabi Kvitova (numero 4 del mondo) ha superato in rimonta la rappresentante di Cina Taipei Su-Wei Hsieh (n.31 WTA) con il punteggio di 3-6 6-2 6-4 mentre l’elvetica (n.45 del mondo) ha centrato il bersaglio grosso contro la favorita ucraina Elina Svitolina (n.6 della classifica mondiale) con lo score di 6-2 3-6 7-6 ...

WTA Dubai – Caroline Wozniacki costretta al ritiro : la Tennista danese ko per problemi di salute : Caroline Wozniacki annuncia il suo forfait dal WTA di Dubai: la tennista danese salta l’esordio contro Voegele per un problema di salute Caroline Wozniacki rimanda nuovamente il ritorno in campo. La tennista danese, assente dal circuito dal terzo turno degli Australian Open, nel quale è stata sconfitta da Maria Sharapova, ha annunciato il suo forfait dal Dubai Duty Free Tennis Championships. Wozniacki ha motivato il suo ritiro con un ...

Tennis - WTA Budapest 2019 : Jasmine Paolini si arrende in tre set a Garcia-Perez nell’ultimo turno delle qualificazioni : Lotta ma deve arrendersi la nostra Jasmine Paolini nel turno finale delle qualificazioni del WTA di Budapest (Ungheria). L’azzurra (n.204 del mondo) è stata sconfitta con il punteggio di 6-3 3-6 6-3 dalla spagnola Georgina Garcia-Perez (n.170 del ranking) in 2 ore e 9 minuti di partita. Paolini ha pagato dazio al servizio nell’ultimo parziale, subendo le risposte profonde della rivale e non sfruttando a sua volta le chance nella fase ...

WTA Dubai – Camila Giorgi dà forfait : problema al polso per la Tennista azzurra : Camila Giorgi dà forfait dal torneo WTA di Dubai: l’azzurra costretta a ritirarsi a causa di un problema al polso Prosegue il momento no di Camila Giorgi. Dopo la doppia, dolorosa, sconfitta subita nel weekend di Fed Cup contro la Svizzera e il ko contro Bertens all’esordio a Doha, la tennista azzurra sarebbe dovuta tornare in campo nel primo turno del WTA di Dubai. Esordio che l’avrebbe messa di fronte a Sara Errani in ...

Tennis - Ranking WTA (18 febbraio) : Naomi Osaka sempre in vetta - Serena Williams nella top-10 - Camila Giorgi n.1 azzurra : Qualche variazione significativa nella top-10 mondiale del Tennis femminile. In vetta per la quarta settimana la giapponese Naomi Osaka, trionfatrice nel primo Slam della stagione a Melbourne (Australia). Alle sue spalle però troviamo la rumena Simona Halep (distanziata di 1433 punti), che grazie alla finale raggiunta a Doha ha scavalcato la ceca Petra Kvitova, ora quarta, superata anche dalla statunitense Sloane Stephens. L’ucraina Elina ...

Tennis - WTA Dubai 2019 : Sara Errani si blocca sul più bello e perde all’esordio con la serba Jorovic : Sara Errani ha fatto il suo rientro ufficiale nel circutio WTA dopo la lunga squalifica per doping, ma è stato un ritorno amaro per l’azzurra, che è stata sconfitta al primo turno del torneo di Dubai dalla serba Ivana Jorovic, numero 118 del mondo e proveniente dalle qualificazioni, in rimonta in tre set con il punteggio di 4-6 6-4 6-2 dopo due ore e un quarto di gioco. 2 Subito una partenza sprint di Sara Errani, che si è portata sul 5-1, ...

Tennis - WTA Doha : favola Mertens - batte la Halep e conquista il titolo : Mertens guadagna campo e costringe sulla difensiva l'ex numero 1 del mondo. Mertens , che ha perso entrambi i singolari in Fed Cup la scorsa settimana contro le francesi Alize Cornet e Caroline ...

Tennis - WTA Doha 2019 : Elise Mertens rimonta e batte Simona Halep conquistando il torneo : La finale del torneo WTA Premier di Doha, in Qatar, sorride alla belga Elise Mertens, che sul cemento outdoor del Qatar rimonta e batte la romena Simona Halep con lo score conclusivo di 3-6 6-4 6-3, al termine di una battaglia sportiva durata due ore e sei minuti, che più volte ha cambiato padrona. Nel primo set Halep vince il sorteggio, sceglie di ricevere e trova subito il break al quarto tentativo al termine di un primo game durato sedici ...

Tennis - WTA Dubai 2019 : Camila Giorgi rinuncia al torneo per un infortunio al polso destro. Sfuma il derby con Sara Errani : Il primo torneo WTA Premier 5 del 2019 è prossimo ad iniziare. Sul cemento di Dubai ritroveremo la n.1 del mondo Naomi Osaka che farà la sua prima apparizione dopo essersi aggiudicata gli Australian Open 2019 ed insidiata in vetta alla classifica WTA. Sulla carta poi si sarebbe dovuto tenere anche un derby azzurro mica da ridere tra Sara Errani e Camila Giorgi, con la romagnola inserita nel main draw grazie ad una wild card. Purtroppo però la ...

Tennis - WTA Doha 2019 : Simona Halep ed Elise Mertens le finaliste del torneo in Qatar : Sono la rumena Simona Halep e la belga Elise Mertes le finaliste del WTA di Doha (Qatar). Halep (n.3 del mondo) si è imposta contro l’ucraina Elina Svitolina (n.7 del ranking) con il punteggio di 6-3 3-6 6-4 in 2 ore e 9 minuti di partita. A sorpresa Mertens (n.21 WTA) ha sconfitto la tedesca Angelique Kerber (n.6 del mondo) con lo score di 6-4 2-6 6-1 in 1 ora e 48 minuti di gioco. Nel primo incontro citato l’ex n.1 del ranking ha ...