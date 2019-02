Tennis | Challenger Bergamo 2019 | Jannik Sinner completa l’impresa! Battuto Roberto

oasport

(Di domenica 24 febbraio 2019)è il primota classe 2001 a vincere undi: nella finalissima del Trofeo Faip-Perrel di(46.600€, Greenset) l’altoatesino sconfigge nel derby tricoloreMarcora, che lo precedeva in classifica di quasi 300 posizioni, con il punteggio di 6-3 6-1 in pico più di un’ora di gioco. Da lunedìcompirà un balzo enorme in classifica, salendo dal numero 548 al 324, mentre Marcora si accontenterà del passaggio dalla piazza 250 alla 213.La netta vittoria odierna è del tutto simile, se non ancor più marcata, rispetto ai successi su Gianluigi Quinzi nei quarti e Tristan Lamasine in semifinale: nel primo set l’allungo dell’altoatesino arriva alla terza occasione nel corso del quinto game, manon concede all’avversario occasioni di rientro, anzi nel nono gioco, al quarto set point, strappa nuovamente il ...