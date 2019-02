Taranto | fiaccolata per le giovani vittime dell' inquinamento | sindaco proclama il lutto

Bimbi morti di cancro - fiaccolata Taranto : Taranto, 22 FEB - "Questo sarà un corteo funebre, con le immagini dei bambini che non ci sono più, e spero che il rumore del silenzio sia così forte che possa togliere sonno e pace a chi pensa di ...

A Taranto una fiaccolata contro l'inquinamento dell'aria : ...25 febbraio a Taranto un coordinamento delle associazioni territoriali dei siti più colpiti in Italia dall'inquinamento atmosferico organizza una fiaccolata per richiamare l'attenzione della politica ...

Fiaccolata a Taranto il 25 febbraio per ricordare 12 bambini morti troppo presto : Solo un mese fa si è spento il piccolo Giorgio Di Ponzio, morto per cancro. Per questo motivo i tarantini il prossimo 25 febbraio ricorderanno, con una Fiaccolata, tutte le vittime dell’inquinamento ambientale che Taranto piange da decenni. Il grave problema della diossina e della ArcerolMittal, ex Italsider Al centro dell'attenzione mediatica, e sostenuta da artisti di fama nazionale sempre pronti ad urlare la criticità della situazione ...

Fiaccolata a Taranto per i bimbi morti di cancro - sostegno anche da Caparezza e Niccolò Fabi : Sono numerosi i personaggi del mondo dello spettacolo, della cultura, del volontariato e dell'associazionismo che stanno esprimendo solidarietà o adesione alla "Fiaccolata per i nostri angeli", iniziativa promossa dal gruppo dei Genitori Tarantini per il 25 febbraio in memoria dei bambini morti di tumore e di tutte le vittime di malattie che si ritengono connesse all'inquinamento.Appelli alla partecipazione sono stati lanciati sui social ...