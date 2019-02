Taekwondo | Slovenia Open 2019 | splendida vittoria di Elisabetta Badioli! Italia

Taekwondo - Slovenia Open 2019 : splendida vittoria di Elisabetta Bodioli! Italia protagonista nei cadetti con cinque podi : Nella seconda e ultima giornata di gare in programma a Lubiana per lo Slovenia Open 2019. torneo di categoria G1 del calendario internazionale di Taekwondo, si sono svolte anche le gare relative alla categorie dei cadetti nelle quali sono arrivati cinque dei dodici podi giornalieri per la spedizione azzurra. Il risultato più prestigioso è stata senza dubbio la doppietta nei -37 kg, con la vittoria di Elisabetta Badioli e il secondo posto di ...

Taekwondo - Slovenia Open 2019 : successi per Linda Cecchi e Clara Trincia! Sette podi azzurri tra gli junior : Si è conclusa anche la seconda giornata di gare in programma a Lubiana per lo Slovenia Open 2019, torneo di categoria G1 del calendario internazionale di Taekwondo. La spedizione azzurra ha vissuto una giornata da autentica protagonista conquistando un bottino complessivo di dodici podi. Tra gli junior le vittorie di Linda Cecchi nei -52 kg e di Clara Trincia nei -49 kg hanno illuminato la giornata, ma sono stati diversi gli azzurri capaci di ...

Taekwondo - Slovenia Open 2019 : Martina Corelli sul podio! Due terzi posti tra gli junior con Giacomo Carmeli e Stefanie Kerschbamer : Si è conclusa la prima giornata di gare a Lubiana per lo Slovenia Open 2019, torneo di categoria G1 che rientra nel calendario internazionale della World Taekwondo Federation e che presenta moltissimi azzurri in gara. Nelle gare senior l’unico risultato di rilievo è stato il terzo posto di Martina Corelli nei -49 kg. Tra gli junior hanno invece chiuso in terza posizione Giacomo Carmeli nei -63 kg e Stefanie Kerschbamer nei +68 kg. Domani ...