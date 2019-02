Stefano De Martino | la verità su Belen a Domenica In | ' Certe cose che non si spiegano'

Domenica In - Stefano De Martino parla della Rodriguez : 'L'amore non è mai sprecato' : Nel corso della puntata odierna di Domenica In è stato ospitato Stefano De Martino. L'ex ballerino di Amici ha rotto il silenzio in merito all'ipotetico ritorno di fiamma con Belen Rodriguez. Mara Venier gli ha mostrato le immagini che lo riprendono in atteggiamenti romantici con Belen e lui ha commentato dicendo: "L'amore non è mai sprecato". Il pubblico naturalmente è andato in visibilio. Il ballerino parla della situazione attuale con Belen ...

Domenica In – Ventiquattresima puntata del 24 febbraio 2019 – Mahmood - Stefano De Martino - Ermal Meta - Tozzi - Raf tra gli ospiti. : Mara Venier è tornata a Domenica In. La zia di tutti è tornata al suo programma del cuore, al suo primo amore, quello che le ha dato la grande popolarità e tanto successo. E il programma è tornato ai fasti di un tempo: finalmente dopo anni una struttura precisa, una scenografia e uno studio degni […] L'articolo Domenica In – Ventiquattresima puntata del 24 febbraio 2019 – Mahmood, Stefano De Martino, Ermal Meta, Tozzi, Raf tra gli ospiti. ...

Belen Rodriguez infastidita : all'aeroporto non c'è Stefano De Martino ma trova il paparazzo : Appena tornata dall?Argentina Belen Rodriguez non trova ad aspettarla Stefano De Martino, ma un paparazzo che evidentemente la infastidisce mentre la mamma Veronica l?aiuta a portare le...

Stefano De Martino pronto per Made in Sud : da chi sarà affiancato : Stefano De Martino e Fatima Trotta conduttori di Made in Sud su Rai2 La Rai, e per la precisione il secondo canale, ha deciso di riportare in vita Made in Sud, il contenitore comico che per diverso tempo ha visto la conduzione di Elisabetta Gregoraci, Fatima Trotta e il duo comico Gigi & Ross. Per questa nuova edizione, quasi una sorta di reboot, sperando che il pubblico sia pronto al ritorno di uno spazio puramente comico alla Zelig e ...

Made in Sud 2019 al via lunedì 4 marzo. Conducono Stefano De Martino e Fatima Trotta : Stefano De Martino, Fabrizio Mainini, Fatima Trotta - Made in Sud 2019 A quasi due anni di distanza dall’ultima edizione targata Gigi D’Alessio, torna su Rai 2 Made in Sud con la novità Stefano De Martino alla conduzione. Il debutto è fissato per lunedì 4 marzo. L’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi è alla sua prima volta in Rai e fa anche il suo vero esordio come conduttore, dopo le esperienze con il daytime di Amici e ...

Gossip Belen Rodriguez : Stefano De Martino lontano da lei? La verità : Belen Rodriguez torna in Italia e Stefano De Martino non c’è Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme o no? Una domanda che serpeggia ormai da diverse settimane sul web. Il Gossip continua a impazzare sulla vita sentimentale della modella argentina e del ballerino di Amici. Dopo il rumors lanciato dal settimanale Chi su un presunto ritorno di fiamma tra i due, oggi la rivista diretta da Alfonso Signorini ha lanciato una ...

Belen Rodriguez e Stefano De Martino - nuova crisi di coppia : lontani la notte di San Valentino : Belen Rodriguez ha passato il giorno di San Valentino sola a casa mangiando cioccolatini a letto mentre vedeva la televisione. Non sembra esserci traccia di Stefano De Martino, con il quale si...

Fabrizio Corona : ‘Tra Belen e Stefano De Martino è rifiorito l'amore' : Secondo quanto riporta Fabrizio Corona nel suo personalissimo "Corona Magazine", Belen Rodriguez e Stefano De Martino sarebbero nuovamente una coppia, una decisione che i due avrebbero preso insieme per il bene di Santiago, il loro bambino. I due avrebbero anche trascorso un fine settimana chiusi in casa con lo scopo di ripartire insieme come una famiglia serena. Belen e Stefano di nuovo insieme per il bene del piccolo Santiago Secondo quanto ...