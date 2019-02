Stefano De Martino | Belen Rodriguez? L' amore non è mai sprecato e non può far male

Stefano De Martino : "L'amore per Belen non è mai sprecato" : Stefano De Martino era uno degli ospiti più attesi di Domenica In . Tutti sia in studio che a casa, volevano sapere cosa aveva da rivelarea proposito della presunta rappacificazione con l'ex moglie ...

Stefano De Martino : "L euro amore per Belen non è mai sprecato" : Stefano De Martino era uno degli ospiti più attesi di Domenica In . Tutti sia in studio che a casa, volevano sapere cosa aveva da rivelarea proposito della presunta rappacificazione con l'ex moglie ...

Stefano De Martino su Belen Rodriguez : 'È istintiva e sensibile - per questo l'ho scelta' : Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme oppure no? Se la showgirl, intervistata da Repubblica qualche giorno fa anche su questo argomento, si era rifugiata dietro ad un "no comment", il futuro conduttore di Made in Sud ha provato a fare chiarezza a modo suo nel salotto di Domenica In. A Mara Venier che gli chiedeva spiegazioni delle affettuosità che lui e l'ex moglie si sono scambiati all'aeroporto poco tempo fa, il napoletano ...

"Auguri e figli maschi". La strana frase di Alfonso Signorini a Stefano De Martino : Non tutti ci hanno fatto caso, ma mai sottovalutare le parole di Alfonso Signorini , direttore di una delle più importanti testate di gossip, ma anche grande conoscitore di tutti i vip del mondo dello ...

Domenica In - Mara Venier legge a Stefano De Martino la lettera dei genitori. E i due scoppiano in lacrime : “Vederti così sereno, dopo i tanti sacrifici fatti, ci riempie di gioia. Ma, soprattutto, sappiamo che sei un papà sempre attento e presente”. È un passo della lettera, scritta dai genitori di Stefano De Martino, letta a Domenica In da Mara Venier al ballerino campano. I due hanno affrontato anche il discorso del rapporto tra De Martino stesso e Belen Rodriguez, dopo che in un video, girato in aeroporto, i due sono stati sorpresi ...

Stefano De Martino - la verità su Belen a Domenica In : 'Certe cose che non si spiegano' : Stefano De Martino torna in televisione e si racconta a cuore aperto in una intervista concessa a Domenica In, il popolare programma del dì di festa di Raiuno condotto da Mara Venier, che questa settimana ha voluto ospitarlo in studio per parlare della sua nuova avventura professionale su Raidue, al timone di 'Made in Sud' ma anche del tanto chiacchierato ritorno di fiamma con Belen Rodriguez, di cui si è tanto parlato nel corso delle ultime ...

Domenica In - Stefano De Martino parla della Rodriguez : 'L'amore non è mai sprecato' : Nel corso della puntata odierna di Domenica In è stato ospitato Stefano De Martino. L'ex ballerino di Amici ha rotto il silenzio in merito all'ipotetico ritorno di fiamma con Belen Rodriguez. Mara Venier gli ha mostrato le immagini che lo riprendono in atteggiamenti romantici con Belen e lui ha commentato dicendo: "L'amore non è mai sprecato". Il pubblico naturalmente è andato in visibilio. Il ballerino parla della situazione attuale con Belen ...

Stefano De Martino sorprende su Belen : “Ci siamo lasciati andare” : Domenica In: Stefano De Martino parla del bacio con Belen Rodriguez Il prossimo conduttore di Made in Sud e grande ballerino Stefano De Martino è stato ospite a Domenica In nella puntata del 24 febbraio. Mara Venier ha mostrato al napoletano le foto in aeroporto mentre si scambia alcuni baci con l’ex moglie Belen Rodriguez. La conduttrice si è detta commossa e Stefano ha dichiarato che si sono lasciati andare: “L’amore non è ...

Stefano De Martino rompe il silenzio su Belen : "Ho capito che l'amore non è solo passione" : Ospite di Domenica In, il ballerino commenta i pettegolezzi sul ritorno di fiamma con la showgirl argentina. Dopo la rottura...

Domenica In – Ventiquattresima puntata del 24 febbraio 2019 – Mahmood - Stefano De Martino - Ermal Meta - Tozzi - Raf tra gli ospiti. : Mara Venier è tornata a Domenica In. La zia di tutti è tornata al suo programma del cuore, al suo primo amore, quello che le ha dato la grande popolarità e tanto successo. E il programma è tornato ai fasti di un tempo: finalmente dopo anni una struttura precisa, una scenografia e uno studio degni […] L'articolo Domenica In – Ventiquattresima puntata del 24 febbraio 2019 – Mahmood, Stefano De Martino, Ermal Meta, Tozzi, Raf tra gli ospiti. ...

Belen Rodriguez infastidita : all'aeroporto non c'è Stefano De Martino ma trova il paparazzo : Appena tornata dall?Argentina Belen Rodriguez non trova ad aspettarla Stefano De Martino, ma un paparazzo che evidentemente la infastidisce mentre la mamma Veronica l?aiuta a portare le...

Belen Rodriguez infastidita : all'aeroporto non c'è Stefano De Martino ma trova il paparazzo : Appena tornata dall?Argentina Belen Rodriguez non trova ad aspettarla Stefano De Martino, ma un paparazzo che evidentemente la infastidisce mentre la mamma Veronica l?aiuta a portare le...

Belen Rodriguez infastidita : all'aeroporto non c'è Stefano De Martino ma trova il paparazzo : Appena tornata dall?Argentina Belen Rodriguez non trova ad aspettarla Stefano De Martino, ma un paparazzo che evidentemente la infastidisce mentre la mamma Veronica l?aiuta a portare le...

Stefano De Martino pronto per Made in Sud : da chi sarà affiancato : Stefano De Martino e Fatima Trotta conduttori di Made in Sud su Rai2 La Rai, e per la precisione il secondo canale, ha deciso di riportare in vita Made in Sud, il contenitore comico che per diverso tempo ha visto la conduzione di Elisabetta Gregoraci, Fatima Trotta e il duo comico Gigi & Ross. Per questa nuova edizione, quasi una sorta di reboot, sperando che il pubblico sia pronto al ritorno di uno spazio puramente comico alla Zelig e ...