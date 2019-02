Speed skating | Mondiali sprint Heerenveen 2019 | titoli per Nao Kodaira e Pavel

Speed skating - Mondiali sprint Heerenveen 2019 : dopo la prima giornata in testa Nao Kodaira e Pavel Kulizhnikov. 23° David Bosa : La prima giornata dei Mondiali sprint di Speed skating in corso ad Heerenveen, in Olanda, si chiude con la nipponica Nao Kodaira in testa tra le donne ed il russo Pavel Kulizhnikov primo tra gli uomini. Al termine delle prime due prove, su 500 e 1000 metri, che verranno replicate domani, l’unico azzurro in gara, David Bosa, è 23° su 28 concorrenti. Nella classifica femminile in testa c’è la nipponica Nao Kodaira con un totale di ...

Speed skating - Mondiali sprint Heerenveen 2019 : i favoriti per il titolo iridato sull’ovale olandese : Ci sarà la conferma per il campione uscente, il norvegese Håvard Lorentzen? Di certo non potrà farlo al femminile l’olandese Jorien ter Mors, out per l’intervento al ginocchio che le ha fatto saltare la stagione: stiamo parlando dei Mondiali sprint di Speed skating che si disputeranno domani e domenica a Heerenveen, in Olanda. Il norvegese Håvard Lorentzen è fresco argento nei 500 metri iridati, mentre sui 1000 è finito quarto, per ...

Speed skating - Mondiali juniores Baselga di Piné 2019 : Laura Peveri e Francesco Betti illuminano la rassegna iridata : Sono loro, Laura Peveri e Francesco Betti, ad aver illuminato i Mondiali juniores di Speed skating andati in scena nel fine settimana a Baselga di Piné: l’azzurrina, attesissima nella mass start, ha centrato il bersaglio grosso, vincendo la medaglia d’oro, mentre il suo compagno di squadra ha centrato due bronzi, sfiorando in entrambi i casi l’argento, nei 1500 metri e nell’allround. rassegna iridata da incorniciare per ...

Speed skating - Mondiali juniores Baselga di Piné 2019 : Laura Peveri e Francesco Betti illuminano la rassegna iridata : Sono loro, Laura Peveri e Francesco Betti, ad ever illuminato i Mondiali juniores di Speed skating andati in scena nel fine settimana a Baselga di Piné: l’azzurrina, attesissima nella mass start ha centrato il bersaglio grosso, vincendo la medaglia d’oro, mentre il suo compagno di squadra ha centrato due bronzi, sfiorando in entrambi i casi l’argento, nei 1500 metri e nell’allround. rassegna iridata da incorniciare per ...

Speed skating - Mondiali juniores Baselga di Piné 2019 : medaglia d’oro nella mass start femminile per Laura Peveri! : Si chiudono col botto per gli azzurrini i Mondiali juniores di Speed skating: a Baselga di Piné nell’ultimo dei tre giorni di gare, quello più atteso per i nostri colori data la presenza nel programma delle mass start, Laura Peveri centra l’oro ed il titolo iridato di categoria. L’Italia chiude così la rassegna con tre medaglie, dopo i due bronzi di Francesco Betti. nella mass start femminile magnifico successo di Laura Peveri, ...

Speed skating - Mondiali juniores Baselga di Piné 2019 : magnifico bronzo di Francesco Betti nell’allround! : Seconda giornata dei Mondiali juniores di Speed skating, scattati ieri a Baselga di Piné, sull’anello dove soltanto la scorsa settimana erano andate in scena le Finali di Coppa del Mondo di categoria, e seconda medaglia per l’Italia: Francesco Betti, dopo il terzo posto nei 1500 metri di ieri bissa la medaglia di bronzo nella graduatoria allround, sfiorando anche l’argento (distante appena 54 centesimi di secondo nella gara ...

Speed skating - Mondiali juniores Baselga di Piné 2019 : magnifico bronzo di Francesco Betti nei 1500 metri! : Iniziano col botto i Mondiali juniores di Speed skating, che sono scattati oggi a Baselga di Piné, sull’anello dove soltanto la scorsa settimana erano andate in scena le Finali di Coppa del Mondo di categoria: Francesco Betti centra una magnifica medaglia di bronzo nei 1500 metri, sfiorando anche l’argento, distante appena 11 millesimi. Il nuovo campione del mondo di categoria sulla distanza al maschile è il sudcoreano Jaewon Chung, ...

Speed skating - Mondiali juniores 2019 : Francesco Betti e Laura Peveri le nostre carte da medaglia a Baselga di Piné : E’ tutto pronto sull’altopiano di Piné per la 48esima edizione dei Mondiali 2019 di Speed skating che da domani fino a domenica 17 febbraio caratterizzeranno il weekend a Baselga. Una rassegna che con la presenza di 130 atleti provenienti da 24 Paesi vedrà l’assegnazione dei titoli allround (uomini: 500 metri, 1500, 1000 e 5000 – donne: 500, 1500, 1000 e 3000) e quelli su singole distanze. In quest’ultimo caso vedremo ...

Speed skating - Mondiali 2019 : Italia con zero medaglie - tre quarti posti e una speranza : E i Mondiali 2019 di Speed skating ad Inzell (Germania) hanno chiuso i battenti. Lo spettacolo nei 4 giorni di gare è stato di primissimo livello e le prestazioni degne di nota non sono mancate: l’olandese Sven Kramer detronizzato nei suoi 5000 metri dopo 12 anni dal norvegese Sverre Lunde Pedersen, i trionfi della ceca Martina Sablikova (doppietta nei 3000 e 5000 metri e 15 titoli iridati in carriera) e dell’orange Ireen Wüst (13 ...

Speed skating - Mondiali juniores Baselga di Piné 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : La 48esima edizione dei Mondiali junior 2019 di Speed skating, categoria junior, con in pista tutti i migliori atleti di questo settore, sta per cominciare. Dal 15 al 17 febbraio, partirà la rassegna iridata giovanile che prevede non più solo la formula allround, ovvero il titolo mondiale al termine delle quattro distanze, ma anche le medaglie da assegnare in ogni singola distanza. Inoltre, con l’introduzione da parte dell’ISU di alcune nuove ...

Speed skating - Finali Coppa del Mondo juniores Baselga di Piné 2019 : nelle mass start vittorie per Linda Rossi e Laura Peveri : Va in archivio anche la seconda ed ultima giornata di gare a Baselga di Piné, dove si sono disputate le Finali di Coppa del Mondo junior e neo-senior di Speed skating, che hanno fatto da prologo ai Mondiali di categoria che si disputeranno sul medesimo ovale nel pRossimo fine settimana. Dominio azzurro nelle mass start: nella categoria neo-senior la gara femminile va a Linda Rossi, che si impone con 31 punti davanti alla russa Veronika Suslova, ...

Speed skating - Mondiali 2019 : due amari quarti posti per Francesca Lollobrigida e Andrea Giovannini nelle mass start : Inutile negarlo, c’è un po’ di amarezza e delusione sull’esito di quest’ultima giornata dei Mondiali 2019 di Speed skating ad Inzell (Germania) in casa Italia. Di fatto la selezione nostrana conclude senza medaglie questa rassegna e con due quarti posti che lasciano tanto rammarico. Ci si riferisce ai piazzamenti di Francesca Lollobrigida e di Andrea Giovannini nelle mass start, le due specialità nelle quali il Bel Paese ...

LIVE Speed skating - Mondiali 2019 in DIRETTA : due amari quarti posti per Lollobrigida e Giovannini nelle mass start : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta ed ultima giornata dei Mondiali di Speed skating: oggi, domenica 10 febbraio, ad Inzell, in Germania, si concluderà la rassegna iridata su singole distanze. Saranno sei gli azzurri impegnati sull’ovale tedesco alla ricerca dei titoli sui 1500 metri e nelle mass start. Per quanto riguarda gli uomini per la mass start saranno in pista Andrea Giovannini e Daniel Niero, mentre sui ...

LIVE Speed skating - Mondiali 2019 in DIRETTA : Francesca Lollobrigida quarta nella mass start : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta ed ultima giornata dei Mondiali di Speed skating: oggi, domenica 10 febbraio, ad Inzell, in Germania, si concluderà la rassegna iridata su singole distanze. Saranno sei gli azzurri impegnati sull’ovale tedesco alla ricerca dei titoli sui 1500 metri e nelle mass start. Per quanto riguarda gli uomini per la mass start saranno in pista Andrea Giovannini e Daniel Niero, mentre sui ...