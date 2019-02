ilfattoquotidiano

: Spagna, ingegnere. ‘In Italia i voti contano più delle capacità. Qui e in Irlanda la gavetta non c’è: ottieni quell… - fattoquotidiano : Spagna, ingegnere. ‘In Italia i voti contano più delle capacità. Qui e in Irlanda la gavetta non c’è: ottieni quell… - LucillaMiss : RT @fattoquotidiano: Spagna, ingegnere. ‘In Italia i voti contano più delle capacità. Qui e in Irlanda la gavetta non c’è: ottieni quello c… - MazzaraFluo : RT @fattoquotidiano: Spagna, ingegnere. ‘In Italia i voti contano più delle capacità. Qui e in Irlanda la gavetta non c’è: ottieni quello c… -

(Di domenica 24 febbraio 2019) Qualche anno fa Luca Longo fu intervistato dalla tv France2: “Facevo un servizio che si chiamava Perché l’investe molto nel formare bene i giovani, per poi lasciarli scappare?“, ricorda. In questa frase è racchiusa tutta la sua storia. Luca ha 32 anni, èinformatico e ha origini siciliane. È andato via dall’subito dopo la laurea, girando per l’Europa (Dublino, Berlino e ora Palma de Mallorca). Oggi lavora come manager inper una multinazionale con 26mila impiegati e 2,5 miliardi di fatturato nel settore del turismo, ha uno stipendio molto alto e spesso si chiede: “Se è possibile farlo qui, perché indobbiamo sempre essere ultimi?”.Luca ricorda bene la prima volta che è andato via dalla Sicilia: “Mi ero laureato in ingegneria da 6 mesi, lavoravo a prestazione occasionale e rifiutavo offerte di lavoro da 800 euro al mese”, racconta. Nel ...