Sollevamento pesi | Coppa del Mondo Fuzhou 2019 | Nino Pizzolato torna subito sul podio!

Sollevamento pesi - Nino Pizzolato torna in gara dopo la squalifica! L’azzurro in Cina per la Coppa del Mondo : Nino Pizzolato è pronto per tornare in pedana, nel weekend sarà infatti protagonista nella tappa della Coppa del Mondo di Sollevamento pesi che andrà in scena a Fuzhou (Cina). Il nostro portacolori, impegnato nella categoria 81 kg, vestirà la maglia azzurra dopo aver scontato una squalifica: i 10 mesi di stop non hanno comunque scalfito il morale del classe 1996, bronzo ai Mondiali 2017 e desideroso di rimettersi in gioco per inseguire la ...