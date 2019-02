Snowboard | slalom parallelo di Secret Garden | Nadya Ochner al settimo posto

Snowboard - capolavoro azzurro nello slalom parallelo di Secret Garden : oro a Bagozza - Fischnaller di bronzo : slalom parallelo di Secret Garden, oro a Bagozza, Fischnaller di bronzo, l’Italia dello Snowboard può sorridere Un doppio capolavoro. L’Italia dello Snowboard chiude in modo trionfante il tour asiatico, conquistando un doppio podio nello slalom parallelo di Secret Garden, in Cina: Daniele Bagozza ottiene il suo primo successo in carriera battendo in finale il campione del mondo Dmitry Loginov, Roland Fischnaller sale per la ...

Snowboard – Slalom parallelo : Ochner e March ad un passo dal podio a Mosca : Ochner e March, il podio sfuma di poco a Mosca: i due azzurri sono quarti nello Slalom parallelo a squadre Nadya Ochner e Aaron March arrivano a un passo dal podio nel team event dello Slalom parallelo disputato a Mosca. I due azzurri hanno brillantemente superato gli ottavi battendo la coppia austriaca formata da Juritz e Mathies con 1″68 di vantaggio, poi ai quarti hanno piegato un’altra coppia austriaca ...

Snowboard – Slalom parallelo : due azzurri nella top ten - Fischnaller e Bagozza fuori agli ottavi a Bad Gastein : Due azzurri nella top ten a Bad Gastein: March e Bormolini si fermano ai quarti. Fischnaller e Bagozza fuori agli ottavi Due azzurri nella top ten nello Slalom parallelo di Bad Gastein, prima gara della specialità nella Coppa del mondo di Snowboard dopo i due giganti disputati in Italia a dicembre. Aaron March e Maurizio Bormolini si sono fermati ai quarti di finale chiudendo rispettivamente al sesto e all’ottavo posto in base ...

Snowboard - quattro azzurri superano le qualificazioni dello slalom parallelo di Bad Gastein : eliminato Coratti : L’Italia va forte nello slalom parallelo di Bad Gastein: March, Bormolini, Fischnaller e Bagozza superano le qualificazioni quattro italiani agli ottavi di finale dello slalom parallelo di Snowboard in corso a Bad Gastein. Hanno superato le qualificazioni, infatti, Aaron March, Maurizio Bormolini, Roland Fischnaller e Daniele Bagozza, confermando l’ottimo livello di tutta la squadra già visto sia a Carezza che a Cortina, nelle ...

Snowboard - Nadya Ochner centra il pass per gli ottavi di finale dello slalom parallelo di Bad Gastein : Nadya Ochner in finale con il sedicesimo tempo nello slalom parallelo di Bad Gastein: agli ottavi sfiderà l’austriaca Claudia Riegler Nadya Ochner è in finale a Bad Gastein, dove è in corso la prima gara stagionale di slalom parallelo nella Coppa del mondo di Snowboard dopo i due giganti disputati in Italia a dicembre. L’azzurra, vincitrice dell’opening stagionale di Carezza, ha superato le qualificazioni disputate nella ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 8 gennaio : slalom Flachau e PSL Snowboard - Italia all’assalto in Austria : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi martedì 8 gennaio). Ci aspetta una serata estremamente ricca e avvincente con sci alpino e snowboard, in scena due appuntamenti imperdibili validi per la Coppa del Mondo: lo slalom femminile di Flachau è una grande classica del Circo Bianco, la night race in terra Austriaca regalerà come sempre grandi emozioni e non deluderà le aspettative degli appassionati che potranno ...

Snowboard – Gli azzurri del parallelo a lavoro in vista dello slalom di gennaio : Il gruppo di parallelo lavora in vista degli slalom di gennaio: in nove a San Vigilio di Marebbe Dopo i grandi risultati delle prime due tappe di Coppa del mondo, con il trionfo di Nadya Ochner a Carezza e quello di Roland Fischnaller a Cortina, il gruppo azzurro di parallelo resta in Italia e si trasferisce a San Vigilio di Marebbe per preparare i prossimi appuntamenti. Il direttore sportivo Cesare Pisoni ha convocato nove atleti ...