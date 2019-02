Smog Roma | “Dal 1 Novembre stop agli Euro 3 nell’Anello Ferroviario”

Smog Emilia-Romagna : prorogate le misure emergenziali : Le misure emergenziali antiSmog in Emilia–Romagna sono state confermate e prorogate fino a lunedì 25 febbraio, con l’aggiunta della provincia di Forlì-Cesena: i provvedimenti scattano da venerdì 22 a causa della persistenza dell’aumento diffuso delle concentrazioni di PM10, a partire dall’area occidentale della regione, che ha portato al superamento della soglia di legge. Le misure prevedono l’estensione dei limiti ...

Smog Roma : oggi e domani blocco dei veicoli più inquinanti nella fascia verde : A Roma oggi e domani è in programma il blocco della circolazione per i veicoli più inquinanti all’interno della fascia verde. Il blocco riguarderà fino alle 20.30 ciclomotori e motoveicoli PRE-EURO 1 ed EURO 1 e autoveicoli alimentati a benzina EURO 2.Dalle 7.30 alle 10.30 e 16.30 alle 20.30: autoveicoli alimentati a gasolio (diesel) EURO 3. Le categorie di veicoli previste dall’ordinanza sindacale si aggiungono a quelle già bloccate ...

Blocco traffico auto - Milano e Roma/ Stop traffico Diesel Euro 4 : Smog Bologna-Torino : Blocco traffico auto a Roma, Milano, Torino, Bologna: allarme smog e meteo non migliora. Ultime notizie, provvedimenti per Diesel Euro 4

Smog - è emergenza stop ai diesel Euro 4 in molti comuni di Piemonte - Lombardia - Veneto ed Emilia Romagna : TORNA l'emergenza Smog in Pianura Padana. La causa è l'assenza di vento e di pioggia, che da venerdì ha fatto salire le polveri sottili sopra i livelli di guardia. Da oggi, martedì, e fino a giovedì ...

Blocco auto Roma e Milano/ Smog Benzina e Diesel - stop a Euro 4 : info - orari e città : Blocco del traffico auto Roma e Milano, ma sono coinvolte anche altre città per il troppo Smog. stop ai veicoli Euro 4: info, orari e ultime notizie

Smog Roma - Raggi : “Dati negativi che rappresentano l’opportunità di un cambiamento” : “Non possiamo piu’ aspettare, le grandi citta’ sono tenute a un cambio di rotta e ad agire in fretta sulle cause dell’inquinamento atmosferico. Roma ha risposto: dall’1 novembre saranno bandite dalla Ztl Anello ferroviario, un’area che include le zone centrali della nostra citta’, le vetture Euro 3. #StopDiesel Una misura che interessera’ almeno 24mila residenti, una scelta necessaria anche se ...

Inquinamento Roma : “La procura indaghi sulle responsabilità per i morti da Smog” : “L’amministrazione non e’ in grado di garantire la qualita’ dell’aria e la tutela della salute dei cittadini, e i dati diffusi oggi lo dimostrano”. E’ quanto afferma il Codacons in una nota, opo i dati diffusi dalla Onlus Cittadini per l’aria, secondo cui a Roma si registrano ogni anno 120 morti premature a causa dello smog. “Alla base dell’Inquinamento atmosferico in citta’ ...

Smog : a Roma “120 morti premature ogni anno” : “L’aria che si respira a Roma causa, ogni anno, 120 morti premature (quasi una ogni 3 giorni), per il superamento del limite di legge sul biossido di azoto“: lo ha reso noto oggi la Onlus Cittadini per l’aria, che ha divulgato i relativi dati in occasione del convegno “Roma che aria respiriamo?” ai Musei Capitolini, al quale ha partecipato anche il sindaco Raggi. Riferendosi al biossido di azoto la Onlus ha ...

Smog Roma - sindaco Raggi : “Dal 1° Novembre stop ai diesel Euro 3 nella ZTL Anello ferroviario” : “Dopo aver preso l’impegno, all’interno della conferenza C40, di eliminare il diesel da un’area di Roma entro il 2024, abbiamo cominciato a stilare il cronoprogramma e possiamo dire che dall’1 Novembre di quest’anno i diesel Euro 3 non potranno più circolare all’interno della Ztl Anello ferroviario dal lunedì al venerdì. La delibera verrà votata in Giunta nei prossimi giorni e anche nella nostra città ...

Smog Roma : 123 multe nelle prime 5 ore di stop delle auto nella domenica ecologica : nella prima fascia di stop (07:30-12:30) alle auto nella quarta domenica ecologica, sono state 123 le violazioni, su oltre 1.000 verifiche, riscontrate dalla polizia locale di Roma Capitale. I controlli proseguiranno anche nella fascia oraria pomeridiana prevista. I dati definitivi saranno disponibili dopo le 20:30. L'articolo Smog Roma: 123 multe nelle prime 5 ore di stop delle auto nella domenica ecologica sembra essere il primo su Meteo Web.

Smog Roma : il 10 febbraio la 4ª domenica ecologica - blocco del traffico in fascia verde : Per il 10 febbraio 2019 la Sindaca di Roma Virginia Raggi, ha disposto il blocco totale della circolazione veicolare nell’ambito della quarta domenica ecologica. Inoltre, si registra una situazione di criticità e il rischio di superamento dei valori limite per le concentrazioni degli inquinanti. L’obiettivo è quello di prevenire e contenere l’inquinamento atmosferico, contribuire a sensibilizzare la cittadinanza sul tema della ...

Smog Emilia-Romagna : subisce pure l’inquinamento delle navi nel Mediterraneo : Lo Smog in Emilia-Romagna potrebbe essere incentivato anche dalle navi che solcano l’Adriatico, il Tirreno e il mar Ligure. Se n’è accorta l’agenzia ambientale regionale Arpae, in uno studio condotto nell’ambito del progetto Supersito sul rapporto fra l’inquinamento atmosferico e la salute delle persone. I tecnici di Arpae hanno analizzato dal punto di vista chimico le polveri ultra-sottili (pm 2,5) rilevate in ...

Smog : oltre 350 violazioni per il blocco auto a Roma : Nella giornata di oggi, in occasione della terza delle cinque “domeniche ecologiche” programmate, la polizia locale a Roma ha eseguito complessivamente circa 2300 verifiche sui veicoli in circolazione, registrando 369 violazioni. “Rispetto alle precedenti giornate, si e’ potuto riscontrare un maggior rispetto del provvedimento emanato ai fini del contenimento e prevenzione dell’inquinamento atmosferico, con una ...

Smog : 95 violazioni per blocco auto nel pomeriggio a Roma : Sono 97, su circa 600 controlli, le violazioni al blocco della circolazione per la ‘domenica ecologica’ riscontrate nel pomeriggio a Roma. Lo comunica, in una nota, la Polizia Locale di Roma Capitale spiegando che il dato, parziale, è stato registrato alle 18.30. Al momento, comprese le rilevazioni di questa mattina, su circa 1900 controlli sono state accertate complessivamente 282 infrazioni al provvedimento emanato per contenere ...