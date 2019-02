Sitting Volley – Qualificazioni Campionati Europei | l’Italia non riesce a staccare il

sportfair

(Di domenica 24 febbraio 2019) Nella giornata conclusiva i ragazzi di Emanuele Fracascia hanno perso con la Lituania 1-3, fallendo la qualificazione alla fase finale di Budapest Nel torneo di qualificazione aidila nazionale italiana maschile si è classificata al 5° posto, non riuscendo a ottenere il pass per la fase finale che si svolgerà a Budapest dal 13 al 19 luglio. Nella giornata conclusiva i ragazzi di Emanuele Fracascia hanno perso con la Lituania 1-3 (23-25, 25-20, 20-25, 21-25). In virtù di questo risultato gli azzurri non ce l’hanno fatta ad entrare tra le prime due, mentre la Turchia e la nazionale lituana si sono qualificate agli. La partita di oggi ha vistoiniziare molto bene e balzare al comando con un consistente margine sugli avversari. Nel momento di chiudere, però, la Lituania si è rifatta sotto e nelle fasi finali ha trovato il break ...