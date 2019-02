SHAMELESS - Episodio 9x12: Quando la famiglia non aiuta....

lostinaflashforward

(Di domenica 24 febbraio 2019) Sarà passata la tempesta in casa Gallagher? Lo scopriremo in qiesto.Attenzione: Spoiler!Nell'precedente:Fiona e Lip litigano pesantemente a causa del comportamento sprovveduto di lei che manda in fumo sia l'adozione di Xan, sia i 100 giorni di sobrietà di Jason. Lip è talmente furioso riguardo a quello che la sorella sta facendo negli ultimi tempi che la caccia di casa.Nel frattempo, Lip scopre pure che Tami è incinta. Passato lo shock iniziale, cerca dire la ragazza in qualche modo, ma lei fugge perché non è ancor in grado di prendere una decisione.Frank e Mikey si ostacolano a vicenda nella finalissima dell'Hobo Loco Man, ma nessuno dei due ha la meglio. Il premio in denaro sfuma e pure Ingrid, finalmente consapevole del fatto che lui non si prenderà mai cura di quei sei bambini. Randy, l'ex-marito, fa firmare una rinuncia di paternità a Frank e gli dà $ ...