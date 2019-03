SHAMELESS - Episodio 9x14 : Le decisioni dei Gallagher (Season Finale) : SHAMELESS è giunto al finale di stagione con riflessioni, decisioni da prendere, partenze e ritorni importanti.Attenzione: Spoiler! Nell'Episodio precedente:Fiona comincia a risalire dal fondo con fatica, dubbi e domande, ma ha il sostegno di Lip. Si reca agli incontri degli Alcolisti Anonimi e trova un lavoro notturno. Proprio qui, arriva Max, il suo ex compagno di affari, che le propone di comprare la quota che aveva versato tempo ...

SHAMELESS - Episodio 9x13 : Comincia la risalita : Eccoci ad un nuovo appuntamento con SHAMELESS: Fiona ci stupirà?Attenzione: Spoiler!Nell'Episodio precedente:Lip caccia di casa Fiona facendole trovare i sacchi con i vestiti e le sue cose sul marciapiedi; tra i due nasce un violento litigio al quale assiste anche Frank.La ragazza ha bisogno di soldi e, con il padre, approfittando di un improvviso blackout nella zona, mette su un affare per racimolare un bel po' di dollaroni. Inoltre, chiede ...

SHAMELESS - Episodio 9x12 : Quando la famiglia non aiuta.... : Sarà passata la tempesta in casa Gallagher? Lo scopriremo in qiesto Episodio.Attenzione: Spoiler!Nell'Episodio precedente:Fiona e Lip litigano pesantemente a causa del comportamento sprovveduto di lei che manda in fumo sia l'adozione di Xan, sia i 100 giorni di sobrietà di Jason. Lip è talmente furioso riguardo a quello che la sorella sta facendo negli ultimi tempi che la caccia di casa.Nel frattempo, Lip scopre pure che Tami è incinta. Passato ...

SHAMELESS - Episodio 9x11 : Un inaspettato colpo di fulmine : Nuovo appuntamento con i Gallagher. Che ne sarà di Fiona?Attenzione: Spoiler!Nell'Episodio precedente:Amy e Gemma, le gemelline di Kev e V, trovano modi violenti per esprimere la propria gelosia verso Santiago. La cosa, però, non dura molto perché prima arriva Martina, la vera sorella del ragazzo, e, poi, entrambi si uniscono allo zio e fanno ritorno in Guatemala. Kev è triste ma non può far altro che accettare la decisione dei ragazzi.Frank ...

SHAMELESS - Episodio 9x10 : Alti e bassi in casa Gallagher : Dopo la settimana di pausa, SHAMELESS ritorna con importanti sviluppi nelle sue storie.Attenzione: Spoiler!Nell'Episodio precedente:Ingrid è incinta di sei gemelli grazie al seme donato, inconsapevolmente, da Carl e la specialista che la segue vorrebbe ridurli a tre per una maggiore sicurezza sua e degli embrioni. La donna li vuole tutti e sei e confida in Frank per il loro mantenimento. L'uomo non sa come fare fin quando non ...

SHAMELESS - Episodio 9x09 : Liete notizie in casa Gallagher! : Nuovo appuntamento con SHAMELESS questa sera.Attenzione: Spoiler!Nell'Episodio precedente:Kev e V adottano il giovane Santiago ma, poco dopo, vengono a conoscenza della sua reale situazione: è un rifugiato, ha attraversato il confine con la sua famiglia che, poi, ha perso di vista. Kev rifiuta l'idea di dover rinunciare a quel figlio maschio tanto desiderato, mentre V tenta di convincerlo a cercare il padre e la sorella.Ingrid chiede a ...