Serie C Vicenza | in panchina torna Colella

Video/ Monza Vicenza - 2-0 - : highlights e gol della partita - Serie C - : Video Monza Vicenza , risultato finale 2-0, : highlights e gol della partita, giocata nella 26giornata del Campionato di Serie C, girone B.

Serie C - le formazioniMonza-Vicenza da brividi : Per la Serie C c'è il turno infrasettimanale: si parte con il Girone B. GIRONE B Ore 18.30 Albinoleffe-Ternana ALBINOLEFFE , 3-5-2, 1 Cortinovis; 6 Gusu, 4 Gavazzi, 13 Mondonico; 7 Gonzi, 5 Sbaffo, 20 ...

Diretta Vicenza Feralpi Salò / Risultato finale 1-2 - streaming video e tv : Scarsella per il sorpasso - Serie C - : Diretta Vicenza FeralpiSalò, info streaming video e tv: le due squadre si affrontano nella ventitreesima giornata del girone B di Serie C

DIRETTA RIMINI VICENZA / Streaming video e tv : spicca un pokerissimo romagnolo oltre 10 anni fa - Serie C - : DIRETTA RIMINI VICENZA, Streaming video e tv: bella partita al Romeo Neri, il LaneRossi vuole confermare la sua posizione nella zona playoff.

RISULTATI Serie C / Classifica aggiornata : colpacci pesanti per Gubbio e Vicenza! Diretta gol live score : RISULTATI SERIE C: Classifica aggiornata, Diretta gol live score delle partite del girone B per la 20giornata in programma oggi, sabato 29 dicembre 2018.

Serie C - Vicenza : esonerato Colella - al suo posto Serena : Il patron del Vicenza, Renzo Rosso, ha deciso di esonerare l’allenatore Giovanni Colella; al suo posto è stato ufficializzato l’arrivo di Michele Serena. Il nuovo tecnico biancorosso, che dirigerà nel pomeriggio il primo allenamento della squadra al centro sportivo di Capovilla di Caldogno e che in serata sarà presentato allo stadio Menti, sarà coadiuvato dall’allenatore in seconda Davide Zanon, già suo collaboratore e da ...

Serie C - Vicenza - esonerato Colella. Michele Serena è il nuovo allenatore : Giovanni Colella non è più l'allenatore del Vicenza. L'ufficialità è arrivata questa mattina con un comunicato del club che ha annunciato l'esonero del tecnico e del suo vice, Moreno Greco. Fatale per ...

Video/ Fano Vicenza - 0-0 - : highlights e gol della partita - Serie C - 18iornata - : ora giunto il momento del Video di Fano Vicenza. Allo Stadio Raffaele Mancini le formazioni non si fanno male con un pareggio a reti inviolate per 0 a 0.