Serie A | Parma-Napoli 0-4 | doppietta per Milik

Probabili formazioni Parma vs Napoli - Serie A 24-2-2019 e analisi : formazioni ed analisi di Parma vs Napoli, in programma domenica pomeriggio per la 25a giornata di Serie ALa scoppiettante partenza del Parma ad inizio campionato aveva forse illuso un po’ troppo i tifosi, che non si possono comunque lamentare di un 12esimo posto in campionato, il migliore tra le neopromosse. Poco brillanti ultimamente i crociati, capaci di raccogliere un pari in rimonta allo Stadium ma di farsi fregare poi da Cagliari e ...

Calcio - Serie A 2018/2019 25a giornata : Apre Milan-Empoli - trasferte a Firenze e Bologna per Inter e Juve. C’è il Parma per il Napoli mentre la Roma va a Frosinone : Appena il tempo di aggiornare la classifica e dopo soltanto quattro giorni torna il campionato con le sfide del 25° turno. Ad aprire le danze, in un insolito appuntamento del venerdì, sarà il match di questa sera tra Milan ed Empoli. A “San Siro” (fischio d’inizio alle ore 20.30) i rossoneri proveranno a blindare il quarto posto, l’ultimo utile per disputare la prossima Champions League. Un passo importante verso questo traguardo è stato fatto ...

Biglietti Parma-Napoli - come acquistare i tickets per la 25ma giornata di Serie A di calcio : La venticinquesima giornata di Serie A, orfana al momento di Lazio-Udinese, rinviata a data da destinarsi, proporrà febbraio alle ore 18.00 ldomenica 24 o scontro tra Parma e Napoli: gli emiliani sono dodicesimi a 29 punti, ma hanno racimolato un punto nelle ultime quattro partite, mentre i partenopei sono secondi a quota 53 ma vengono da tre pari per 0-0 nelle ultime quattro sfide. I Ducali in casa hanno raccolto 13 punti in dodici partite, ma ...

Serie A - Cagliari-Parma 2-1 : Pavoletti - doppietta da tre punti : CAGLIARI - Due golda tre punti. Con una doppietta di Leonardo Pavoletti, il Cagliari batte in rimonta il Parma dopo l'iniziale vantaggio di Kucka e sale a 24 punti in 24 giornate. Nel primo tempo si ...

Anticipo Serie A - Cagliari-Parma 2-1 : 19.54 Preziosa vittoria per 2-1 del Cagliari sul Parma. Padroni di casa battaglieri:al 13'Sepe salva su Deiola.In precedenza Pavoletti aveva svirgolato da buona posizione.Al 32' si infortuna Pellegrini e subentra Lykogiannis.Al 40' è il Parma ad andare in vantaggio con Kucka. Il Cagliari non vuole arrendersi e al 65' pareggia con una pregevole scivolata di Pavoletti.I ducali provano a reagire, ma sempre Pavoletti raddoppia di testa all'85'. Al ...

DIRETTA Cagliari-Parma - Serie A : alle ore 18 fischio d'inizio : Cagliari-Parma nasconde una doppia importanza: da una parte c'è il Cagliari in grossissima crisi di risultati ed identità, con un attacco abulico e molteplici infortuni, dall'altro c'è il Parma, 12 esimo in classifica e desideroso di vincere per avvicinarsi alle zone più nobili della classifica. Una partita da non sbagliare soprattutto per la compagine isolana che si trova in quindicesima posizione a soli 3 punti dalla zona calda che porta ...

Serie A - dove vedere Cagliari-Parma TV streaming : La gara viene trasmessa in diretta da Sky sui canali Sky Sport Serie A , canale 202, e Sky Sport 251 . È possibile seguire Cagliari-Parma in streaming attraverso Sky Go . L'app di Sky Go è ...

Probabili Formazioni Cagliari – Parma - Serie A 16/02/2019 : Probabili Formazioni Cagliari – Parma, Serie A 16/02/2019Primo anticipo del sabato che vedrà contro Cagliari e Parma: per i sardi, c’è la necessita di ritrovare la vittoria per non scivolare giù. Ducali in un periodo di forma buono, nonostante la sconfitta di misura contro l’Inter.Cagliari – Maran deve reggere l’urto di una flessione che ha rimesso in discussione il Cagliari: per questo, si affiderà a Pavoletti e ...

Serie A - pronostici Cagliari-Parma e Atalanta-Milan : favorito chi gioca in casa : La Serie A disputa in questo weekend la sua ventiquattresima giornata e sabato 16 febbraio sono in programma due anticipi, vale a dire Cagliari-Parma e Atalanta-Milan. Due partite dai pronostici assolutamente non semplici, che mettono in palio dei punti importanti per la classifica, seppur per diversi motivi. In Cagliari-Parma le due squadre proveranno a muovere la graduatoria per avvicinarsi alla salvezza, mentre Atalanta-Milan è una sorta di ...

Serie A Parma - Sierralta e Stulac influenzati : per loro solo riposo : Parma - Il Parma è tornato ad allenarsi, a Collecchio, dopo la gara persa con l' Inter . Alla seduta pomeridiana non hanno preso parte Stulac e Sierralta , a riposo per una sindrome influenzale. Per ...

Parma Inter 0 1 - giornata 23 Serie A TIM [VIDEO HIGHLIGHTS] : Luciano Spalletti tira un sospiro di sollievo e batte il Parma 1-0, anche se non può dire che la sua Inter sia completamente guarita. Al Tardini arriva la prima vittoria del 2019, anche il primo gol, siglato da Lautaro Martinez, ma i nerazzurri giocano soprattutto un tempo, il secondo, e sbagliano molto. Non si sblocca […] L'articolo Parma Inter 0 1, giornata 23 Serie A TIM [VIDEO HIGHLIGHTS] è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio ...

Video/ Parma Inter - 0-1 - : highlights e gol della partita - Serie A - 23giornata - : Video Parma Inter , 0-1, : highlights e gol della partita di Serie A, importante anticipo della 23giornata. Le immagini dallo stadio Tardini.

Diretta Serie A : in campo Parma Inter 0-1 LIVE : In campo Parma Inter 0-1 LIVE GOL DI MARTINEZ ALL'80' Gol di D'Ambrosio al 54' annullato dal VAR per un fallo di mano

Parma-Inter 0-1 - Serie A : Lautaro Martinez la risolve nel finale - i nerazzurri tornano al successo : L’Inter può finalmente tornare a festeggiare dopo un gennaio da incubo e sconfigge il Parma per 1-0 nell’anticipo della 23^ giornata di Serie A, i nerazzurri si impongono grazie a un gol del subentrato Lautaro Martinez nel finale e rafforzano il terzo posto in classifica con cinque punti di vantaggio su Roma e Lazio in attesa che giochi il Milan (i rossoneri possono portarsi a -4). I ducali rimangono invece in dodicesima posizione e ...