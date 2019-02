Serie A Bologna | Mihajlovic | «Abbiamo giocato alla pari con la Juve»

Risultati Serie A 25ª Giornata – Juventus di misura a Bologna : pari per Sassuolo e Chievo : La Juventus vince a Bologna di misura, doppio pareggio in Chievo-Genoa e Sassuolo-Spal: i Risultati delle partite del pomeriggio della 25ª Giornata di Serie A Dopo la vittoria della Sampdoria sul Cagliari nel lunch match, arrivata grazie al calcio di rigore di Quagliarella, il pomeriggio di Serie A prosegue con altri 3 incontri molto combattuti. Solo 3 gol, ma verdetti importanti nelle gare pomeridiane della 25ª Giornata di Serie A. ...

Calcio - Serie A 2019 : Juventus di misura a Bologna grazie a Dybala - Quagliarella colpisce ancora con la Sampdoria : Quattro gli incontri che si sono disputati, fino ad ora, nella domenica dedicata al 25° turno del campionato di Serie A 2018-2019 di Calcio. Andiamo ad illustrarvi i riscontri maturati sui rettangoli verdi. A Marassi è un penalty del solito Fabio Quagliarella a togliere le castagne dal fuoco ai doriani nel lunch match. Una partita, quella di Genova, in cui il protagonista indiscusso è stato il portiere del Cagliari Alessio Cragno, con parate di ...

Serie A - Dybala riporta il sorriso in casa Juve : Bologna battuto 1-0 : Arbitro : Calvarese Marcatori : 22' st Dybala, J, Ammoniti : Pulgar, Sansone, B,, Bentancur, Cancelo, J, LA CRONACA DEL MATCH

Serie A - la Juventus passa a Bologna : 17.00 Nella 25.ma giornata di A, la capolista Juventus vince a Bologna con gol di Dybala e va provvisoriamente a +16 sul Napoli. Pareggi sugli altri campi. Bologna-Juventus 0-1 CHIEVO-GENOA 0-0 SASSUOLO-SPAL 1-1 PARMA-NAPOLI ore 18 FIORENTINA-INTER ore 20.30 MILAN-EMPOLI 3-0 (venerdì) TORINO-ATALANTA 2-0 (ieri) FROSINONE-ROMA 2-3 (ieri) SAMPDORIA-CAGLIARI 1-0 (12.30) LAZIO-UDINESE ...

Risultati Serie A diretta live - la classifica : la Juventus sul campo del Bologna : Risultati Serie A diretta live – Dopo il successo della Sampdoria contro il Cagliari nel lunch match della domenica grazie ad un gol di Fabio Quagliarella continua il programma valido per la 25^ giornata del campionato di Serie A, un turno molto importante ed in grado di dare indicazioni per il proseguo del torneo. Dopo la brutta sconfitta in Champions League contro l’Atletico Madrid torna in campo la Juventus, i bianconeri in ...

Serie A - Bologna-Juventus del 24 febbraio visibile in streaming su Sky Go : Bologna-Juventus, partita valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A, sarà trasmessa in diretta su Sky Sport alle ore 15 di domani 24 febbraio. Gli appassionati che vorranno guardare la partita in modalità streaming potranno utilizzare il servizio Sky Go. La Juve cerca il riscatto Bologna-Juventus, prima della sconfitta in Champions con l'Atletico Madrid, poteva essere considerata poco più di una gara di 'ordinaria ...

Serie A Bologna - Mihajlovic : «Juventus - non sei imbattibile» : E' uno dei migliori al mondo, hanno fatto un salto di qualità in campo e come immagine. Sansone ? Non è al top, viene da un infortunio e spero che domani faccia una gran partita. Edera ? Ha fatto ...

Calcio - Serie A 2019 : apre la 25ma giornata Milan-Empoli - trasferte a Firenze e Bologna per Inter e Juve : Appena il tempo di aggiornare la classifica e dopo soltanto quattro giorni torna il campionato con le sfide del 25° turno. Ad aprire le danze, in un insolito appuntamento del venerdì, sarà il match di questa sera tra Milan ed Empoli. A “San Siro” (fischio d’inizio alle ore 20.30) i rossoneri proveranno a blindare il quarto posto, l’ultimo utile per disputare la prossima Champions League. Un passo importante verso questo traguardo è stato fatto ...

Serie A Bologna - Lyanco e Gonzalez di nuovo in gruppo : Bologna - Si avvicina Bologna-Juventus : i rossoblu hanno svolto oggi svolto una prima fase di lavoro atletico, quindi una seduta tecnico-tattica ad alta intensità. Sono rientrati in gruppo Lyanco e ...

Video/ Roma Bologna - 2-1 - : highlights e gol della partita - Serie A 24giornata - : Video Roma Bologna , risultato finale 2-1, : gli highlights e i gol della partita di Serie A, vinta dai giallorossi con i gol di Kolarov , rigore, e Fazio.