Sei Nazioni – L’Italia accarezza il successo | poi crolla nel secondo tempo | l’Irlanda

Sei Nazioni 2019 - Italia-Irlanda 16-26. Il commento di Francesco Pierantozzi : ... sconfitta con 7 o meno punti di scarto,…La miglior Italia di questo Sei Nazioni contro l'Irlanda più brutta, un po' presuntuosa, arrogante, che si mette in moto lentamente e in uno sport di ...

Classifica Sei Nazioni Rugby 2019 : calendario - date - risultati e punti. L’Irlanda rientra in corsa per il successo finale : Partirà venerdì 1 febbraio e si concluderà sabato 16 marzo il Sei Nazioni di Rugby. In questa stagione l’Italia avrà tre gare interne e due in trasferta: l’Italia farà visita alla Scozia nella prima giornata, poi riceverà il Galles. Dopo il riposo, gara in casa con l’Irlanda, a seguire, dopo un’altra settimana di riposo, partita fuori casa, questa volta in Inghilterra. Chiusura del torneo contro la Francia nella quinta giornata, ancora in ...

Classifica Sei Nazioni Rugby femminile 2019 : calendario - date - risultati e punti. Italia seconda alle spalle dell’Inghilterra : Partirà oggi, venerdì 1 febbraio e si concluderà sabato 16 marzo il Sei Nazioni di Rugby a livello femminile. Tre sfide casalinghe e due in trasferta per la Nazionale Italiana che va a caccia del podio. Si comincia con la sfida a domicilio in terra scozzese. Andiamo a scoprire il calendario con tutti i risultati e la Classifica del Sei Nazioni al femminile. risultati E Classifica SEI Nazioni femminile 2019 Prima giornata Irlanda v ...

