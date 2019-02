Sci nordico | Mondiali 2019 | il medagliere Norvegia sempre più dominante | Italia al sesto

Mondiali Sci nordico 2019 - Team Sprint : Pellegrino e De Fabiani di bronzo : Ancora una medaglia per l'Italia dello sci di fondo. Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani salgono sul terzo gradino del podio nella Team Sprint a tecnica classica ai Mondiali di Seefeld. Questo ...

Sci nordico - Mondiali 2019 : il medagliere. Norvegia sempre più dominante - Italia al quinto posto con le medaglie del fondo : Dal 20 febbraio al 3 marzo si terranno i Mondiali di sci nordico: a Seefeld, in Austria, gli atleti di sci di fondo, salto e combinata si daranno battaglia per centrare i titoli iridati delle diverse specialità. Di seguito vi proponiamo il medagliere generale della manifestazione, sommando i podi di tutti gli sport. medaglieRE Mondiali DI SCI nordico SEEFELD ...

Mondiali Sci nordico – Nel weekend skiathlon e team sprint : le squadre azzurre : skiathlon e team sprint ai Mondiali di Seefeld nel weekend: ecco le quattro formazioni azzurre. Domenica con Pellegrino ci sarà De Fabiani La prima medaglia è arrivata, con l’argento di Federico Pellegrino nella sprint maschile in tecnica libera che ha aperto alla grande i Mondiali di sci nordico dell’Italia. Dopo un giorno di pausa, il programma di sci di fondo riprende sabato 23 febbraio (ore 11 e 12.30, diretta tv su ...

Mondiali Sci nordico Seefeld 2019 : chi può battere Therese Johaug nello skiathlon femminile? : Il terzo titolo in palio nello sci di fondo ai Mondiali di sci nordico di Seefeld, in Austria, dopo le due sprint di ieri pare avere già una padrona indiscussa: nello skiathlon femminile difficilmente qualcuno potrà battere la norvegese Therese Johaug, dominatrice incontrastata in stagione di tutte le gare distance. In Coppa del Mondo la norvegese, che si ritrova attardata nella generale solo per non aver preso parte al Tour de Ski, non ha avuto ...

Risultati - calendario e medagliere : ecco la guida completa ai Mondiali di Sci nordico di Seefeld : Ventidue titoli da assegnare da giovedì 21 febbraio a domenica 3 marzo: ecco Risultati, calendario e medagliere dei Mondiali di sci nordico con tre discipline coinvolte, sci di fondo, salto con gli ...

MONDIALI Sci nordico : De Fabiani : "Sarebbe stato bello giocarsela in finale - ma l'ottavo posto è un ottimo risultato" : Francesco De Fabiani : 'La mia semifinale poteva essere una finale, erano tutti forti. Io ci ho provato, sono contento della gara di oggi, del resto non perché ho fatto un podio in una sprint a Cogne ...

Mondiali Sci nordico - il programma completo della competizione iridata in scena a Seefeld : Risultati, calendario e medagliere: ecco la guida completa ai Mondiali di sci nordico di Seefeld Ventidue titoli da assegnare da giovedì 21 febbraio a domenica 3 marzo: ecco risultati, calendario e medagliere dei Mondiali di sci nordico con tre discipline coinvolte, sci di fondo, salto con gli sci e combinata nordica. SCI DI FONDO Sprint TL femminile (Giovedì 21 febbraio) ORO: Maiken Caspersen Falla (Norvegia) ARGENTO: Stina Nilsson ...

Mondiali di Sci nordico - Federico Pellegrino medaglia d'argento nella sprint di Seefeld : Pellegrino aggiunge così una medaglia importante al suo palmares individuale: fu campione del mondo a Lahti nella stessa gara nel 2017, argento all'Olimpiade in Corea del 2018 , tecnica classica, e ...

Sci nordico - Pellegrino argento nella sprint : Seefeld - Federico Pellegrino ha vinto la medaglia d'argento nella sprint in tecnica libera ai Mondiali di Seefeld . L'azzurro, campione in carica, è stato bruciato sul traguardo dal fuoriclasse ...

Mondiali Sci nordico - Pellegrino argento : 16.33 Ai Mondiali di sci nordico di Seefeld arriva subito l'argento di Federico Pellegrino nella gara sprint a tecnica libera. L'azzurro, oro a Lahti due anni fa, si arrende in volata al norvegese Klaebo. Bronzo al russo Retivykh. Eliminato in semifinale Francesco De Fabiani (quarto e non ripescato). I due azzurri avevano vinto le rispettive serie dei quarti,Pellegrino anche la semi Fra le donne, Elisa Brocard unica azzurra in semifinale ...

