Sci | combinata Crans Montana | Brignone al comando dopo la discesa

Sci alpino - Combinata Crans Montana 2019 : Federica Brignone piazza la zampata in discesa - primo posto e caccia alla vittoria : Federica Brignone ha piazzato la zampata nella discesa libera valida per la Combinata di Crans Montana, tappa della Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. L’azzurra è stata impeccabile sul pendio svizzero, ha pennellato delle ottime linee ed è riuscita a fare velocità tagliando il traguardo col tempo di 1:30.94. La valdostana, galvanizzata dalla bella gara di ieri conclusa all’ottavo posto ad appena 33 centesimi dal podio, si è ...

LIVE Sci alpino - Combinata Crans Montana 2019 in DIRETTA : Federica Brignone a caccia del podio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Combinata femminile di Crans Montana, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Si conclude il weekend sulle nevi svizzere e si preannuncia grande spettacolo con la prova mista che come sempre sarà particolarmente incerta: le slalomiste partono storicamente avvantaggiate ma sono possibili colpi di scena in terra elvetica e anche l’Italia cercherà di essere protagonista. Federica ...

Sci alpino - Combinata Crans Montana 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv. I pettorali e la startlist : Oggi si disputerà la Combinata femminile di Crans Montana, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Sarà la prima Combinata della stagione, al mattino andrà in scena la discesa libera poi nel pomeriggio spazio allo slalom. La grande favorita della vigilia è la svizzera Wendy Holdener, fresca Campionessa del Mondo in carica, mentre l’Italia si affida a Federica Brignone che può puntare al podio o addirittura ripetere la ...

Sci alpino - Combinata femminile Crans Montana 2019 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Domenica 24 febbraio si disputerà la Combinata femminile di Crans Montana, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. La prova mista si preannuncia estremamente spettacolare, al mattino andrà in scena la discesa libera poi nel pomeriggio spazio allo slalom. La grande favorita della vigilia è la svizzera Wendy Holdener, fresca Campionessa del Mondo in carica, mentre l’Italia si affida a Federica Brignone che può puntare al ...

Sci alpino - Combinata Crans Montana 2019 : le azzurre partecipanti - Federica Brignone guida il quartetto : Domenica 24 febbraio si disputerà la Combinata femminile di Crans Montana, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Si conclude il lungo weekend sulle nevi svizzere con la prova mista e l’Italia spera di essere ancora protagonista dopo il successo di oggi di Sofia Goggia, Federica Brignone ha tutte le carte in regola per puntare al podio ma serviranno due manche di assoluto spessore tra discesa libera e slalom. La valdostana ...

Sci alpino - Mondiali Juniores 2019 : lo svedese Hedstroem vince la combinata. Nono Pietro Canzio : Lo svedese Tobias Hedstroem ha vinto la combinata maschile ai Mondiali Juniores di sci alpino in corso di svolgimento in Val di Fassa. Lo sciatore scandinavo è stato autore di una splendida rimonta dopo il diciannovesimo posto nel superG del mattino. Hedstroem ha realizzato il secondo miglior tempo in slalom, mettendosi al collo la medaglia d’oro. Argento e bronzo per la Norvegia. Al secondo posto ha chiuso Atle Lie McGrath, che ha ...

Sci - Pinturault vince la combinata di Bansko. Quarto Riccardo Tonetti : Primo podio in carriera in Coppa del Mondo per Stefan Hadalin : lo sloveno chiude terzo davanti all'azzurro Tonetti . SUPERGIGANTE - La disciplina veloce scelta per la combinata non è la discesa ...