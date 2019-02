Sci Alpino – La felicità di Federica Brignone | “Era da Killington che non salivo sul

Sci Alpino - Federica Brignone : “Vittoria importante - era da dicembre che non salivo sul podio” : Non può che essere al settimo cielo Federica Brignone al termine della vittoriosa combinata di Crans Montana, la terza vinta consecutivamente sulla pista svizzera dalla campionessa classe 1990. “E’ una pista molto tecnica e con tante curve da lavorare nella quale ho sempre un ottimo feeling – spiega la valdostana ai microfoni di FISI.org – Anche lo slalom mi piace molto, su una neve primaverile che fa scivolare abbastanza ...

Sci Alpino - Mondiali Juniores 2019 : Nicole Good oro nella combinata - Hannah Saethereng nel supergigante : Ai Mondiali Juniores 2019 di sci alpino della Val di Fassa oggi erano in palio due titoli nel programma femminile, quello del supergigante e della combinata. Si è partiti con la prova più veloce (prima parte della combinata), che valeva anche per l’assegnazione del titolo, per cui la norvegese Hannah Saethereng si mette al collo la medaglia d’oro, vincendo la prova con il tempo di 1:14.54 davanti alla austriaca Julia Scheib per 14 ...

Classifica Coppa del Mondo Sci Alpino femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Brignone è sesta : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 27 ottobre con il gigante di Soelden e si concluderà il 17 marzo in occasione delle finali di Soldeu nel Principato di Andorra. Questa annata avrà una grande protagonista in Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense, infatti, è pronta per centrare la terza Coppa di Cristallo consecutiva e, nonostante abbia solamente 23 anni, ha la chiara ...

Sci Alpino - Combinata Crans Montana 2019 : Federica Brignone firma la decima vittoria in carriera : Federica Brignone stellare! La valdostana, infatti, ha vinto la Combinata alpina di Crans Montana (Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2019 grazie a due prove davvero spettacolari. Dopo la prova di discesa libera disputata in mattinata nella quale aveva scavato un buon margine tra sé e le specialiste dei pali stretti, la classe 1990 ha disputato una manche di slalom di grande intelligenza, nella quale non ha ...

Sci Alpino - Federica Brignone da urlo a Crans Montana : l’azzurra vince la combinata femminile : Al comando già a metà gara, l’azzurra è rimasta in vetta anche dopo la seconda manche di slalom conquistando il gradino più alto del podio Federica Brignone trionfa nella combinata di Crans Montana, valida per la coppa del mondo femminile di sci. L’azzurra, al comando già a metà gara, è rimasta in vetta anche dopo la seconda manche di slalom e ha conquistato il gradino più alto del podio con il tempo complessivo di ...

Sci Alpino - Kristoffersen non dà scampo a Hirscher nel gigante di Bansko : l’austriaco si consola con la Coppa di specialità : Coppa del mondo a Bansko, Kristoffersen batte ancora Hirscher in gigante: all’austriaco va la Coppa di specialità. Tonetti miglior azzurro: 14° Henrik Kristoffersen non aveva mai vinto in Coppa del mondo in questa stagione, eppure ad Are aveva conquistato l’oro mondiale in gigante. Nove giorni dopo legittima quel risultato in un certo senso sorprendente, battendo ancora Marcel Hirscher a Bansko: soli 4 centesimi separano i due ...

Classifica Coppa del Mondo Sci Alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Marcel Hirscher chiude i conti in gigante : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...

LIVE Sci Alpino - Gigante Bansko 2019 in DIRETTA : lotta totale per la vittoria - Hirscher contro Pinturault e Kristoffersen. Azzurri ancora nelle retrovie : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del Gigante a Bansko (Bulgaria), gara valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Tra le porte larghe ci aspettiamo un grande spettacolo, sperando che le condizioni siano ideali dopo quanto è accaduto ieri con la cancellazione del superG. Grande attesa per il duello tra Marcel Hirscher ed Henrik Kristoffersen. Il norvegese ha vinto la medaglia d’oro ai Mondiali, cancellando uno zero nel numero di ...

Sci Alpino - Crans Montana : Federica Brignone guida la combinata : L'azzurra Federica Brignone è al comando, dopo la prova di discesa, nella combinata della Coppa del mondo di sci a Crans Montana. Alle sue spalle la svizzera Priska Nufer, 1'31"31, e la norvegese Ragnhild Mowinckel, 1'31"42,. Per la Brignone la combinata di Crans Montana ha precedenti molto positivi:...

Sci Alpino - Combinata Crans Montana 2019 : Federica Brignone piazza la zampata in discesa - primo posto e caccia alla vittoria : Federica Brignone ha piazzato la zampata nella discesa libera valida per la Combinata di Crans Montana, tappa della Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. L’azzurra è stata impeccabile sul pendio svizzero, ha pennellato delle ottime linee ed è riuscita a fare velocità tagliando il traguardo col tempo di 1:30.94. La valdostana, galvanizzata dalla bella gara di ieri conclusa all’ottavo posto ad appena 33 centesimi dal podio, si è ...

Sci Alpino - gigante Bansko 2019 : Marcel Hirscher al comando dopo la 1a manche - Kristoffersen insegue. Ottavo De Aliprandini : Marcel Hirscher è al comando della prima manche del gigante di Bansko. L’austriaco ha chiuso con il tempo di 1’14”95, riuscendo a gestire un tracciato non molto adatto alle sue caratteristiche, visto che le curve molte strette non gli hanno mai permesso di esprimere la sua solita potenza. Hirscher ha gestito soprattutto sul muro, mentre si è scatenato nel finale dove ha fatto la differenza rispetto agli avversari. Doveva ...

