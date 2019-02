Sci alpino | gigante Bansko 2019 | Marcel Hirscher al comando dopo la 1a manche

LIVE Sci alpino - Combinata Crans Montana 2019 in DIRETTA : Federica Brignone a caccia del podio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Combinata femminile di Crans Montana, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Si conclude il week

LIVE Sci alpino - Combinata Crans Montana 2019 in DIRETTA : Federica Brignone a caccia del podio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Combinata femminile di Crans Montana, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Si conclude il weekend sulle nevi svizzere e si preannuncia grande spettacolo con la prova mista che come sempre sarà particolarmente incerta: le slalomiste partono storicamente avvantaggiate ma sono possibili colpi di scena in terra elvetica e anche l’Italia cercherà di essere protagonista. Federica ...

LIVE Sci alpino - Gigante Bansko 2019 in DIRETTA : duello Hirscher-Pinturault - Italia per la top10 : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del Gigante a Bansko (Bulgaria), gara valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Tra le porte larghe ci aspettiamo un grande spettacolo, sperando che le condizioni siano ideali dopo quanto è accaduto ieri con la cancellazione del superG. Grande attesa per il duello tra Marcel Hirscher ed Henrik Kristoffersen. Il norvegese ha vinto la medaglia d’oro ai Mondiali, cancellando uno zero nel numero di ...

Sci alpino - Combinata Crans Montana 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv. I pettorali e la startlist : Oggi si disputerà la Combinata femminile di Crans Montana, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Sarà la prima Combinata della stagione, al mattino andrà in scena la discesa libera poi nel pomeriggio spazio allo slalom. La grande favorita della vigilia è la svizzera Wendy Holdener, fresca Campionessa del Mondo in carica, mentre l’Italia si affida a Federica Brignone che può puntare al podio o addirittura ripetere la ...

Sci alpino - Gigante Bansko 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv. I pettorali e la startlist : Oggi si disputerà il Gigante maschile di Banko, gara valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Si chiude il lungo weekend della Coppa del Mondo di sci alpino a Bansko e Crans-Montana. Dopo la cancellazione del superG si dovrebbe tornare a gareggiare in Bulgaria, dove in programma oggi c’è un Gigante con l’acceso duello tra Marcel Hirscher ed Henrik Kristoffersen e con Alexis Pinturault come terzo incomodo. L’Italia si ...

Sci alpino oggi (24 febbraio) - orari delle gare a Crans Montana e Bansko. Programma - tv e streaming : Si chiude il lungo weekend della Coppa del Mondo di sci alpino a Bansko e Crans-Montana. Dopo la cancellazione del superG si dovrebbe tornare a gareggiare in Bulgaria, dove in Programma oggi c’è un gigante con l’acceso duello tra Marcel Hirscher ed Henrik Kristoffersen e con Alexis Pinturault come terzo incomodo. In Svizzera, invece, ci sarà la prima combinata della stagione con Wendy Holdener grande favorita, ma con Federica ...

Sci alpino - Combinata femminile Crans Montana 2019 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Domenica 24 febbraio si disputerà la Combinata femminile di Crans Montana, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. La prova mista si preannuncia estremamente spettacolare, al mattino andrà in scena la discesa libera poi nel pomeriggio spazio allo slalom. La grande favorita della vigilia è la svizzera Wendy Holdener, fresca Campionessa del Mondo in carica, mentre l’Italia si affida a Federica Brignone che può puntare al ...

Sci alpino - Gigante Bansko 2019 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Domenica 24 febbraio si disputerà il Gigante maschile di Banko, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Si conclude il lungo weekend sulle nevi bulgare dopo che il superG è stato cancellato per il troppo caldo, si preannuncia grande spettacolo con l’annunciata battaglia tra Marcel Hirscher, Henrik Kristoffersen e Alexis Pinturault. L’Italia si affida in particolar modo a Manfred Moelgg e Riccardo Tonetti che ...

Sci alpino – Mondiali juniores - in Val di Fassa grande rimonta di Canzio nello slalom : Canzio, che rimonta in slalom: da 27° a nono nella combinata ai Mondiali juniores in Val di Fassa con il terzo tempo di manche Dalla diciannovesima alla prima posizione: Tobias Hedstroem compie un capolavoro nello slalom e diventa il nuovo campione mondiale juniores nella combinata maschile. Sulla pista Aloch lo svedese classe 1998 batte di 42 e 45 centesimi i due norvegesi Atle Lie Mcgrath e Lucas Braathen, entrambi di due anni più ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : il guasto dei cronometri e il podio riscritto. Cos’è successo a Crans Montana? La spiegazione della Longines : Sofia Goggia ha vinto la discesa che si è disputata oggi a Crans Montana ma la prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino passerà alla storia anche per i pasticci col cronometro che hanno riscritto la classifica dopo che la gara si era conclusa già da parecchio. C’è infatti stata una criticità dovuta a problemi di connessione tra l’infrastruttura montata sulla linea del traguardo e la “timekeeping room”, cioè ...