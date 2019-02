Scherma | Europei Cadetti e Giovani 2019 | Matilde Calvanese oro nel fioretto! Bronzo per

oasport

(Di domenica 24 febbraio 2019) L’Italia è grande protagonista anche della terza giornata di gare deglidia Foggia. A prendersi la scena oggi èche conquista l’oro nel fioretto femminile. L’atleta marchigiana ha battuto in finale l’ungherese Erika Nekifor con il punteggio di 15-11 laureandosi così campionessa europea. In semifinaleaveva invece vinto 15-10 il derby azzurro con Margherita Lorenzi, che ottiene così la medaglia diUn cammino brillante per entrambe conche aveva aperto il torneo battendo l’austriaca Chiara Groess per 15-4, poi aveva sconfitto 15-14 l’israeliana Nikol Eros, 15-12 l’ucraina Alina Poloziuk e 15-13 la bielorussa Darya Ulasava, prima di incontrare Lorenzi, che dal canto suo aveva superato in successione la svedese Ankita Poppel per 15-7, le polacche Marta Oklinska per 15-6 e ...