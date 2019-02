Scherma | Coppa del Mondo 2019 | la russa Velikaya vince a Il Cairo Battiston si ferma

Scherma - Coppa del Mondo 2019 : sciabolatori azzurri lontani dal podio a Il Cairo : Nel Grand Prix di sciabola maschile ad Il Cairo gli azzurri chiudono lontani dal podio. Nessun italiano è riuscito a raggiungere i quarti di finale, con i quattro italiani ancora in corsa (Aldo Montano, Giovanni Repetti, Enrico Berrè ed Alberto Pellegrini) che sono stati tutti eliminati agli ottavi. Aldo Montano è stato sconfitto per 15-12 dal sudcoreano Oh Sanguk, Giovanni Repetti è uscito con il francese Vincent Anstett per 15-11. Enrico Berrè ...

Frascati Scherma : per Rossini e Puglia trionfo a squadre in Coppa del Mondo Under 20 : Roma – Se la Nazionale assoluta di fioretto femminile è stata ribattezzata “Dream Team” per gli innumerevoli e prestigiosi successi costruiti nel corso gli anni, anche le azzurre dell’Under 20 non vogliono essere da meno e dimostrano di crescere in maniera molto promettente. Nella tappa di Coppa del Mondo andata in scena nello scorso fine settimana a Modling (in Austria), due ragazze di nome Serena in forza al Frascati Scherma hanno dato ...

Scherma - coppa del mondo : Bebe Vio trionfa nel fioretto negli Emirati Arabi Uniti : Beatrice "Bebe" Vio ha infatti vinto la gara di fioretto femminile categoria B del circuito di coppa del mondo di Scherma paralimpica. La paralimpionica e campionessa europea e mondiale in carica, ...

Frascati Scherma : Volpi trionfa nella prova di Coppa a Torino e la Palumbo “bissa” il primo podio : Roma – Alice Volpi ha trionfato nella prova di Coppa del Mondo a Torino. La forte fiorettista, che si allena da tempo alla palestra “Simoncelli” di Frascati, ha spopolato nella tappa disputata nello scorso week-end in terra piemontese. In finale la Volpi è stata attenta e concentrata nell’affrontare una fuoriclasse come Elisa Di Francisca e alla fine ha portato a casa l’oro grazie ad un convincente 15-9. «La finale contro Elisa non è stata ...

Scherma - Coppa del Mondo 2019 : Italia grande protagonista nel fioretto - spada sottotono : Due armi in gara nell’ultimo fine settimana della Coppa del Mondo di Scherma e due bilanci opposti in casa Italia. Nel Grand Prix di fioretto a Torino gli azzurri sono stati grandi protagonisti, con una meravigliosa tripletta in campo femminile e poi il terzo posto di Alessio Foconi. Nella spada maschile a Vancouver è tornato sul podio Enrico Garozzo, ma è arrivata poi la delusione nella gara a squadre, mentre nella spada femminile a Barcellona ...

Scherma - Coppa del Mondo 2019 : spadisti azzurri solo decimi a Vancouver. Vince la Russia : Deludente prestazione dell’Italia nella prova a squadre della tappa di Coppa del Mondo di spada maschile a Vancouver. Il quartetto azzurro formato da Paolo Pizzo, Marco Fichera, Andrea Santarelli e Davide Di Veroli ha chiuso solamente al decimo posto. Fatale la sconfitta negli ottavi di finale contro la Repubblica Ceca per 45-35, che ha costretto gli azzurri a giocarsi gli assalti nel tabellone dei piazzamenti. Gli azzurri hanno superato ...

Scherma - Coppa del Mondo Barcellona 2019 : Italia ottava nella gara a squadre - vince la Polonia : L’Italia chiude all’ottavo posto la gara a squadre di Barcellona, valida per la Coppa del Mondo di spada femminile. Il quartetto azzurro formato da Mara Navarria, Rossella Fiamingo, Alberta Santuccio e Federica Isola è stato eliminato ai quarti di finale, sconfitto in rimonta dalla Russia per 44-43. Il cammino delle azzurre è proseguito quindi nel tabellone dei piazzamenti, dove sono state sconfitte prima dall’Ungheria per 45-36 e poi con ...

Scherma – Coppa del Mondo di spada : Enrico Garozzo secondo a Vancouver : Enrico Garozzo sul podio a Vancouver: secondo posto per l’azzurro nella tappa di Coppa del Mondo di spada Enrico Garozzo torna su un podio di Coppa del Mondo dopo tre anni. Lo spadista azzurro chiude al secondo posto la prova di spada individuale a Vancouver. Garozzo cede solo al giapponese Koki Ano che in finale si impone con il punteggio di 15-7. “Oggi sono felice – commenta l’azzurro dopo la cerimonia del podio ...

Scherma - Coppa del Mondo 2019 : Enrico Garozzo ritorna sul podio! Secondo a Vancouver : Dopo quasi tre anni Enrico Garozzo ritorna sul podio in Coppa del Mondo. Lo spadista siciliano ha chiuso al Secondo posto a Vancouver, venendo sconfitto solamente in finale dal giapponese Koki Kano con il punteggio di 15-7. Per Garozzo è comunque un risultato davvero eccezionale e che mette la parola fine ad un periodo davvero difficile per un atleta che è stato alla posizione numero tre del ranking mondiale e che ora era sprofondato fino al ...

Scherma - Coppa del Mondo 2019 : a Barcellona vince Vivian Kong. Fiamingo - Navarria e Clerici escono agli ottavi : Asia padrona nella prova di Coppa del Mondo di spada femminile a Barcellona. Finale tutta asiatica sulle pedane spagnolo con la vittoria della rappresentante di Hong Kong, Man Wai Vivian Kong, sulla sudcoreana Hyein Lee con il punteggio di 15-12. Sul podio ci sono salite anche l’estone Kristina Kuusk e la polacca Aleksandra Zamachowska, che sono state sconfitte rispettivamente da Kong per 15-11 e da Lee per 15-7. Purtroppo è un’altra ...

Scherma – Coppa del Mondo : gli azzurri della spada impegnati a Vancouver e Barcellona : Gli azzurri della spada volano verso Vancouver e Barcellona per una nuova tappa di Coppa del Mondo La spada sale in pedana nel fine settimana di Coppa del Mondo. L’arma non convenzionale sarà infatti impegnata nella tappa del circuito di Coppa del Mondo di spada femminile a Barcellona ed in quella di spada maschile a Vancouver. Sulle pedane della Catalogna saranno dodici le spadiste azzurre protagoniste della tappa spagnola. Di ...

Scherma - Coppa del Mondo 2019 : da Barcellona a Vancouver - la spada fa il giro del mondo : Dopo un deludente Grand Prix di Doha la spada azzurra si divide tra Barcellona e Vancouver. In Spagna saranno protagoniste le donne, mentre in Canada scenderanno in pedana gli uomini. Proprio a Vancouver l’Italia cerca di ritrovarsi sia a livello individuale sia a squadre. Un fine settimana importante per Davide Di Veroli, che entra nel quartetto della squadra al posto di Enrico Garozzo, ancora bloccato per un problema alla spalla e dunque ...

Scherma - Fioretto maschile e femminile : tutto pronto a Torino per la tappa italiana di Coppa del Mondo : ...alla tappa 'casalinga' con grande fiducia che arriva sia dai risultati delle prima gare stagionali e sia dal poter annoverare nelle fila della delegazione italiana maschile sia il Campione del Mondo ...