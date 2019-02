Savona | tra le erbacce dell’ex Ferrania che produceva pellicole Questa una volta era una

Paolo Savona chiede 700mila euro di danni per i lavori alla Rinascente di Roma : “Non ho più una vita tranquilla” : Sostiene di non riuscire più a condurre una vita tranquilla nella sua casa di via del Tritone, nel centro di Roma, a causa della rumorosità della zona, di non riuscire a trovare parcheggio e di aver subito una lesione al godimento di luce e aria. A dirlo è l’ex ministro per gli Affari europei ora alla Consob, Paolo Savona, che ha chiesto quasi 700mila euro di danni al Comune di Roma, alla Soprintendenza e anche al suo ex collega Alberto ...

Savona - secondo me la sua nomina alla Consob dimostra che il governo giallo-verde è bipolare

Savona verso la presidenza Consob tra dubbi e polemiche : L'interim degli Affari Europei passa al premier Giuseppe Conte che ha mostrato d'altronde un certo attivismo in materia di politica estera negli ultimi mesi. Non sono mancate le critiche alla nomina ...

C’è l’accordo tra Lega e M5S per Savona alla Consob. Il Pd : “È incompatibile con l’incarico” : Dopo mesi e mesi di impasse si sblocca il caso-Consob. Dopo le dimissioni di Mario Nava del settembre scorso in seguito alla violente pressioni dei 5 Stelle, a guidare l’autorità che vigilia sui mercati sarà indicato l’attuale ministro per gli Affari europei Paolo Savona. La designazione, che andrà ratificata dal Quirinale, è arrivata in tarda matt...

Consob - troppi ostacoli sulla strada di Savona : M5s non molla Minenna : Il pasticcio Consob sembra ancora in alto mare, e anche la candidatura di Paolo Savona, attuale ministro per le Politiche europee, ieri è parsa vacillare.Non che lui, nonostante la veneranda età, si tirerebbe indietro: figurarsi. E il premier Conte, cui viene attribuita la luminosa idea, sarebbe entusiasta di uscire così dal ginepraio della candidatura Minenna, ormai crivellata di colpi a causa non solo della ferma opposizione del Quirinale ...

Consob - Savona? Si profila “switch” concordato tra Lega e M5s : Dopo oltre quattro mesi e mezzo senza presidente, dal 13 settembre scorso, quando Mario Nava presentò le dimissioni, per la Consob si potrebbe profilare la figura di un nuovo 'numero uno'. Il nome di Paolo Savona, attuale ministro delle politiche europee, che ieri ha iniziato a circolare come possibile presidente della Commissione per le Società e la Borsa, oggi è ancora in piedi, non smentito dai vertici della Lega, né da quelli del ...