Sarri ko a Wembley | il City vince contro il Chelsea ai rigori Il portiere Keba rifiuta

Il Chelsea affonda ai rigori insieme a Sarri - a Wembley Coppa di Lega al City [GALLERY] : Niente Coppa di Lega per Maurizio Sarri, il Chelsea ko ai rigori: il Manchester City si aggiudica la Carabao Cup Altro buco nell’acqua per Maurizio Sarri alla guida del suo Chelsea. L’allenatore italiano dopo le delusioni maturate in Premier League ed in FA Cup, non riesce ad aggiudicarsi quello che sarebbe stato il suo primo titolo sulla panchina dei Blues. Dopo una partita a reti inviolate davanti al pubblico di Wembley, sono ...