Sardegna | exit poll | testa a testa Centrodestra-Centrosinistra Nuovo flop M5S

Sardegna - elezioni regionali : exit poll - sprofonda il Movimento 5 Stelle : Un'autentica catastrofe. E' quella che i primi exit poll delle elezioni regionali sarde dipingono per il Movimento 5 Stelle: la "forchetta" assegnata ai grillini li dà tra il 14 e il 18%. Per cui, anche se il risultato effettivo coincidesse con la punta più "alta", il risultato ottenuto due settiman

Exit poll Sardegna : testa a testa tra Solinas e Zedda : Gli Exit poll sul voto in Sardegna danno un testa a testa tra Christian Solinas, sostenuto da una coalizione di centrodestra e Massimo Zedda, che contava sull'apporto di una serie di liste di centrosinistra. Francesco Desogus sostenuto dal Movimento 5 Stelle, è pesantemente staccato. Secondo gli Exit poll del Consorzio Opinio Italia diffusi da RaiNews24, Solinas ha ottenuto ra il 37 e il 41% dei voti; ...

Elezioni regionali in Sardegna - gli exit poll : testa a testa tra Solinas e Zedda : Alla chiusura dei seggi, secondo le prime proiezioni, si contendono la carica di presidente della Regione i candidati di centrodestra e centrosinistra. Lo spoglio domani dalle 7

