Sardegna | elle 19 affluenza 43 | 78% parziale

Pastori assaltano cisterna del latte in Sardegna nel giorno delle elezioni : Un camion cisterna che trasportava latte è stato bloccato poco dopo le 9.30 a Orune, nel Nuorese. L'assalto è stato organizzato dai Pastori che protestano per il prezzo del latte, anche nel giorno delle elezioni regionali in Sardegna. Sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri, quest'ultimi indagano sul caso. Secondo quanto si apprende, l'autista è stato costretto a scendere dal mezzo e a sversare il latte sull'asfalto.

Sardegna al voto - test per il governo. Il Movimento Cinquestelle teme di arrivare terzo : Non più tardi di due giorni fa Matteo Salvini minimizzava: «L’esito delle elezioni in Sardegna non cambierà nulla per il governo». E ancora ieri, su Twitter: «Sarà un’ennesima batosta per la sinistra». Quasi a voler far scudo agli alleati grillini. Perché è proprio il M5S che rischia di più in questa domenica alle urne. voto regionale ma test nazio...

Salvini spera nel bis in Sardegna - i timori dei Cinquestelle : ... l'esito del voto in Sardegna potrebbe già aprire nuovi scenari anche se lo stesso Di Maio oggi sottolinea che "ogni politica che stiamo portando avanti ha una prospettiva di cinque anni, non sono ...

Il 2 e il 9 marzo Festa delle donne del vino in tutta la Sardegna : Trenta fra produttrici, ristoratrici, enotecarie e sommelier accendono i riflettori sulla rivoluzione rosa che sta cambiando il mondo del vino, compreso il suo look. Le contaminazioni tra moda, arte, ...

Elezioni Sardegna 2019 - i 5 Stelle e i timori di un flop : Le Elezioni regionali in Sardegna non promettono nulla di buono per il Movimento 5 Stelle . Il candidato Christian Solinas , appoggiato da tutto il centrodestra e altre sigle, in totale undici, è in ...

Sardegna - dietro la protesta dei pastori lo sforamento delle quote di produzione del pecorino. “Ora fatele gestire a noi” : La protesta è per il prezzo del latte, ma alla base c’è un eccesso di produzione di pecorino romano. La rabbia dei pastori sardi, che nei giorni scorsi hanno sversato il loro prodotto sulle strade o l’hanno dato in pasto ai maiali pur di non venderlo a meno di 60 centesimi al litro, nasce dallo sforamento delle quote approvate dal Consorzio per la tutela del formaggio che si ottiene con quel latte. La sovrapproduzione ha fatto ...

Insularità - l'accordo tra Sardegna Corsica e Baleari va a Bruxelles : ... Corsica e Baleari hanno individuato i nodi cruciali, dalla mobilità al regime fiscale e chiedono che tale situazione debba invece trovare attenzione e spazio nella programmazione della politica di ...

Calo delle nascite in Sardegna - dal 2010 ci sono 4mila nati in meno : La Sardegna ai primi posti per denatalità. Venerdì 1 febbraio, alle 15, la sala conferenze della Fondazione di Sardegna via San Salvatore da Horta, n. 2, Cagliari ospita l 'incontro-dibattito "Culle ...

E ora cosa c'è da aspettarsi nelle elezioni regionali in Sardegna? : Il centrosinistra esulta in Sardegna e in Italia per l'inattesa vittoria di Andrea Frailis alle suppletive di Cagliari e qualcuno azzarda proiezioni in vista delle elezioni regionali in programma il 24 febbraio. Al di là della sorpresa per un centrosinistra che si è dimostrato vitale, in modo insospettabile per i più, occorre innanzitutto considerare che si tratta di un successo in una competizione che ha fatto registrare un astensionismo ...

Elezioni in Sardegna - vince Frailis - Pd e Leu - : i 5 Stelle perdono il seggio. Ma è astensione record : vota il 15% : Il nuovo deputato di Cagliari è, a sorpresa, Andrea Frailis, centro sinistra, ma chi ha veramente vinto le suppletive è il partito dell'astensione: ha votato il 15,6 per cento. A scrutinio terminato a ...

Pino Cabras - M5S - : «Berlusconi in Sardegna - una poltiglia di vecchia politica. Il vero cambiamento arriva solo dal Movimento 5 Stelle con Luca Caschili». : Nel 2019 è ormai una ribollita sempre più indigesta, una poltiglia di vecchia politica.» Lo afferma il deputato del Movimento 5 Stelle Pino Cabras. «Nelle elezioni suppletive nel collegio elettorale ...

