Sardegna alle urne | alle 12 affluenza in aumento | 16 | 7%

Elezioni regionali in Sardegna - affluenza alle 12 al 16 - 7% : E' del 16,7% l'affluenza al voto alle ore 12 per le Elezioni regionali in Sardegna. Un dato in leggero aumento rispetto alle precedenti consultazioni: nel 2014, infatti, alla stessa ora aveva votato ...

Sardegna : Desogus - candidato presidente M5S - ha votato alle 10 - 15 : Il candidato alla presidenza della Regione Sardegna per il Movimento 5 Stelle Francesco Desogus, ha votato stamattina alle 10.15 nel seggio di via delle Fosse Ardeatine a Cagliari.

Sardegna : alle 12 affluenza al 16 - 77% - +2 - 27% rispetto al 2014 - : affluenza alle urne in deciso in aumento in Sardegna rispetto alle precedenti consultazioni regionali. alle 12 è stata del 16,77% mentre alla stessa ora il 16 febbraio del 2014 era stata del 14,50%.

Sardegna - alle 12 affluenza del 16 - 7% : 13.35 E' del 16,7% l'affluenza al voto, alle ore 12, per le regionali in Sardegna. Un dato in leggero aumento rispetto alle precedenti elezioni: nel 2014, infatti, alla stessa ora aveva votato il 14,5% degli aventi diritto. La provincia con l'affluenza più alta è quella di Cagliari,dove a mezzogiorno ha votato il 18,5% (il 20,4% a Cagliari città). I seggi resteranno aperti sino alle 22. L'affluenza finale, alle regionali di 5 anni fa, era ...

Il voto non ferma la protesta dei pastori in Sardegna : armati assaltano un camion Regionali : al voto fino alle 22 : In provincia di Nuoro aggredito un camionista da persone incappucciate che hanno gettato il latte sull’asfalto. La trattativa tra allevatori e produttori non è giunta a un accordo

Elezioni Sardegna 2019 - urne aperte dalle 6 - 30. Assalto armato a una cisterna di latte : Si sono aperte alle 6.30 le urne negli otto collegi della Sardegna , dove quasi 1,5 milioni di elettori sono chiamati a scegliere il nuovo presidente della Regione fra 7 candidati e 58 consiglieri ...

Regionali in Sardegna : urne aperte fino alle 22 : I favoriti tra i sette candidati sono Massimo Zedda (centrosinistra), Christian Solinas (centrodestra) e Francesco Desogus (M5s)

Sardegna - elezioni regionali 2019/ Risultati in diretta : urne aperte alle ore 6 : 30 : elezioni regionali in Sardegna 2019: i Risultati in diretta. alle ore 6:30 di oggi sono state aperte le urne, si voterà fino alle 22:00

Urne aperte in Sardegna per eleggere il nuovo governatore : si vota fino alle 22 : Sette i candidati per la Presidenza della Regione, lo spoglio inizierà lunedì alle 7. Dopo la Sardegna toccherà a Basilicata...