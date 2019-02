Sardegna alle urne - affluenza in aumento rispetto al 2014. Salvini assicura : 'Non ci sarànno ripercussioni sul governo' : Seggi aperti fino alle 22 per le elezioni regionali. alle 19 l'affluenza era del 43,78% un paio di punti in più rispetto alle ultime elezioni. Salvini rompe ancora il silenzio elettorale. Solo lunedì ...

Elezioni Sardegna - alle 19 affluenza al 43 - 78%. Salvini rompe il silenzio elettorale per 2 volte - Di Maio : “Andate a votare” : La Sardegna si presenta alle urne per scegliere il presidente di Regione. Le urne sono aperte fino alle 22 e alle 19 l’affluenza è stata del 43,78%, in leggero rialzo rispetto al 2014 alla stessa ora (41,2%). Cinque anni fa, alla fine andarono a votare il 52,2 per cento degli aventi diritto al voto. Anche oggi e nonostante le operazioni elettorali, i pastori sardi hanno continuato la protesta del latte e un gruppo armato ha assaltato una ...

Elezioni Sardegna - alle 12 affluenza al 16 - 7%. Salvini rompe il silenzio elettorale - Di Maio : “Andate a votare” : Mentre continuano le proteste dei pastori per il prezzo del latte, la Sardegna è chiamata alle urne per scegliere il nuovo presidente della Regione. L’affluenza alle 12 era del 16,7 per cento, in lieve aumento rispetto alle precedenti Elezioni. Nel 2014 alla stessa ora aveva votato il 14,5 per cento degli aventi diritto. La provincia con l’affluenza più alta è quella di Cagliari, dove a mezzogiorno ha votato il 18,5% (il 20,4% a Cagliari ...

