Sara Affi Fella e Nicola Panico | frecciatine sui social | “Gradirei rispetto…”

Sara Affi Fella riparla dello scandalo a Uomini e Donne : 'Mi sento una persona migliore' : Sara Affi Fella torna a parlare dello scandalo che l'ha vista protagonista a Uomini e Donne qualche mese fa, dove venne smascherata dal suo ex fidanzato Nicola Panico, il quale rivelò a tutti che la ragazza aveva preso in giro la redazione del dating show tenendo nascosta la loro relazione. Una confessione che ha messo Sara 'alla berlina', al punto da costringerla a cancellare il suo vecchio profilo Instagram e a stare per diversi mesi lontana ...

Sara Affi Fella e il periodo buio dopo Uomini e Donne : ecco come sta oggi : Sara Affi Fella ripensa a Uomini e Donne e al periodo buio dopo lo scandalo: l’ex tronista aggiorna i fan Sara Affi Fella è un nome che ancora oggi fa discutere molto i fan di Uomini e Donne. dopo lo scandalo che l’ha travolta al Trono Classico e il lungo periodo di assenza dai social, […] L'articolo Sara Affi Fella e il periodo buio dopo Uomini e Donne: ecco come sta oggi proviene da Gossip e Tv.

Chris Hemsworth sarà Hulk Hogan - il wrestler dai baffi biondo platino : Chris HemsworthChris HemsworthChris HemsworthChris HemsworthNon un supereroe, ma qualcuno che, per forma fisica, gli si è avvicinato. Chris Hemsworth, il Thor dell’universo Marvel, è stato scelto per interpretare Hulk Hogan, wrestler dai baffi biondo platino, in un biopic di prossima produzione. L’annuncio è arrivato mercoledì sera, quando si è detto che Hemsworth sarebbe stato il protagonista di un film atto a raccontare l’ascesa di Hogan, nato ...

Stefano De Martino pronto per Made in Sud : da chi sarà affiancato : Stefano De Martino e Fatima Trotta conduttori di Made in Sud su Rai2 La Rai, e per la precisione il secondo canale, ha deciso di riportare in vita Made in Sud, il contenitore comico che per diverso tempo ha visto la conduzione di Elisabetta Gregoraci, Fatima Trotta e il duo comico Gigi & Ross. Per questa nuova edizione, quasi una sorta di reboot, sperando che il pubblico sia pronto al ritorno di uno spazio puramente comico alla Zelig e ...

Chi è Francesco Fedato - il nuovo (presunto) amore di Sara Affi Fella : Sara Affi Fella, la più discussa (ex) tronista di Uomini e Donne, pare aver ritrovato l’amore. Dopo Nicola Panico (con cui ha partecipato a Temptation Island, e con cui si è frequentata per tutto il periodo del trono all’insuputa di Maria De Filippi & co.), e dopo il calciatore del Torino Vittorio Parigini, ecco spuntare il nome di un altro calciatore: Francesco Fedato. Attaccante del Foggia in prestito al Trapani, Francesco ...

Sara Affi Fella è di nuovo innamorata : Sara Affi Fella sembra essersi lasciata definitivamente alle spalle la tormentata vicenda che la vedeva protagonista di uno strano incrocio amoroso, consumatosi dinanzi agli occhi sempre vigili degli spettatori di Uomini e Donne.Ricordete, infatti, che la giovane ex tentratrice di Temptation Island 2017 aveva partecipato al programma pomeridiano della De Filippi in cerca di un nuovo amore e la scelta era ricaduta su Luigi Mastroianni. Tutto ...

Sara Affi Fella sarebbe stata avvistata in compagnia di Francesco Fedato : Sara Affi Fella è tornata a far parlare di sé. Dopo tutta la bufera scoppiata a Uomini e Donne, la ragazza si era chiusa in un rigoroso silenzio. A distanza di mesi, però, il polverone sembra essersi dissolto e Sara pare sia tornata alla luce del sole, o quasi. In questi giorni sta circolando un gossip sul suo conto circa l'ipotetico flirt con un calciatore. Si tratta di Francesco Fedato, giocatore del Trapani in prestito dal Foggia. In un primo ...

Sara Affi Fella innamorata : l’ultima dedica al nuovo fidanzato : Uomini e Donne, Sara Affi Fella ritrova l’amore: l’ultima dedica che sembra confermare la presenza di un nuovo fidanzato nella sua vita Sara Affi Fella, dopo lo scandalo che l’ha travolta a Uomini e Donne, sembra oggi decisa a voltare pagina. Nella sua vita, stando alle ultime indiscrezioni, pare ci sia adesso un nuovo amore. […] L'articolo Sara Affi Fella innamorata: l’ultima dedica al nuovo fidanzato proviene da ...

Uomini e donne - Sara Affi Fella - un (altro) calciatore è il suo nuovo fidanzato? : Sara Affi Fella ha un nuovo fidanzato? Certezze, al momento, non ve ne sono, ma la risposta sembrerebbe affermativa. Tutta 'colpa' di due storie Instagram identiche, che hanno fatto sospettare gli attentissimi telespettatori di Uomini e donne. L'ex tronista del programma di Canale 5, travolta dalle polemiche dopo che il suo inganno ai danni di redazione, pubblico e 'fidanzati' (Nicola Panico e Luigi Mastroianni) è stato smascherato, non ...

Sara Affi Fella - torna online ed ecco il nuovo fidanzato - il calciatore del Trapani - Fedato : Sara Affi Fella torna attiva sui social e mostra il nuovo fidanzato, un calciatore; Francesco Fedato Sara Affi Fella, tornata attiva sui social da qualche settimana dopo il famigerato “scandalo”(LEGGI QUI), in occasione di San Valentino ha pubblicato una dedica d’amore: “Fai quello che ti rende felice e stai con chi ti fa sorridere”, ha scritto. Nel post ha anche … L'articolo Sara Affi Fella, torna online ed ...

Sara Affi Fella e Francesco Fedato stanno insieme?/ L'ex tronista "Presto vi dirò..." : Sara Affi Fella, il suo nuovo amore è Francesco Fedato stanno insieme? L'ex tronista di Uomini e Donne pronta ad uscire allo scoperto: "Presto vi dirò..."

?Sara Affi Fella di nuovo innamorata : l’ex tronista si è fidanzata con un calciatore : Dopo la bufera torna il sereno per Sara Affi Fella. L’ex tronista di Uomini e Donne e concorrente di Temptation Island, da poco tornata sui social, ha lasciato una dedica sul suo profilo Instagram che confermerebbe le indiscrezioni che la vogliono nuovamente fidanzata. «Fai quello che ti rende felice e stai con chi ti fa sorridere» è la frase pubblicata nelle stories di Sara, accompagnata da un eloquente «F, il resto è niente». La lettera ...

Sara Affi Fella si è fidanzata con un altro calciatore [NOME e FOTO] : 1/11 Foto Instagram ...

Sara Affi Fella si è innamorata di un calciatore : L’ex tronista Sara Affi Fella ha fatto una dedica sul suo profilo “Instagram” che confermerebbe le voci di gossip che la vogliono nuovamente fidanzata. «Fai quello che ti rende felice e stai con chi ti fa sorridere» è la frase pubblicata nelle stories di Sara, accompagnata da un eloquente «F, il resto è niente». La lettera “F” sarebbe un chiaro riferimento al nome della sua nuova fiamma, ovvero il calciatore Francesco Fedato. ...