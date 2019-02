Sanità | ieri eravamo a Roma per dire no all’autonomia regionale Ma la Grillo non si è

Sanità Lazio - la Regione fa il concorso ma mette da parte gli infermieri delle coop. La Cisl : “Ora in 3.500 rischiano il posto” : Hanno tirato la carretta per 10 anni. O anche di più. Hanno fatto sì che la fragile Sanità laziale reggesse l’urto della crisi nonostante la spada di Damocle di un commissariamento, lavorando ogni giorno nell’emergenza allo stesso livello e con le stesse responsabilità dei loro colleghi più “fortunati”. Eppure, oggi che si profila il tanto sospirato sblocco delle assunzioni, in 3.500 rischiano di rimanere al palo, magari “colpevoli” di non ...

Gli ordini dei medici e degli infermieri in sinergia per difendere la Sanità trentina. : "Troppe volte i professionisti della salute non si sono visti coinvolti nelle scelte organizzative che riguardano il mondo in cui lavorano e questo non è giusto nei confronti di chi mette nella ...

Sanità - infermieri : “Ancora formiche al San Giovanni Bosco di Napoli” : Ancora una volta al San Giovanni Bosco di Napoli un’infestazione di formiche nel reparto di rianimazione. A denunciarlo, in una lettera datata 31 gennaio, è il sindacato degli infermieri Nursing Up. “La storia si ripete sempre uguale senza che nessuno provveda in maniera definitiva: nell’ospedale napoletano non sono bastate le ispezioni ministeriali delle scorse settimane per uscire dallo stato di degrado in cui versa da ormai ...

Assunzioni Sanità 2019 : medici - infermieri e oss. Oltre 13 mila posti : Assunzioni sanità 2019: medici, infermieri e oss. Oltre 13 mila posti In arrivo 13mila Assunzioni nel settore sanità e tutti in regioni meridionali: annunciati i piani Assunzioni della Regione Sicilia e Campania. Per il nuovo piano di riordino della rete ospedaliera siciliana sono previste ben 5mila nuove Assunzioni di medici, infermieri e oss, nonché amministratori e tecnici da impiegare presso le strutture ospedaliere. Assunzioni ...

Al via le prescrizioni mediche valide in tutta l’UE - primo passo verso i servizi sanitari digitali transfrontalieri : Ieri i primi cittadini europei hanno potuto acquistare i farmaci prescritti dal loro medico di famiglia, nelle farmacie di un altro paese dell’UE. A dare il via a questa rivoluzione sono Finlandia ed Estonia, con i cittadini del primo paese che possono servirsi nelle farmacie del secondo. Entro il 2021 tutti i cittadini dei 22 Stati membri dell’Unione Europea dovranno poter fare altrettanto, italiani compresi. Il servizio relativo ...

Bandi Sanità : OSS e dirigente professioni infermieristiche Lombardia - psichiatra Vercelli : Con scadenza fissata fino al giorno 14 febbraio sono stati Banditi nuovi concorsi pubblici per l'assunzione di personale, in qualità di operatore socio sanitario, dirigente professioni infermieristiche e psichiatra. I Bandi verranno espletati presso l'Ospedale Maggiore - ASST di Crema (OSS), l'Azienda Regionale Emergenza di Milano, per la professione di dirigente professioni infermieristiche e presso l'Azienda Sanitaria Locale di Vercelli ...

Assistenza sanitaria : ne hanno diritto anche gli stranieri irregolari? : Il diritto alla salute è un obbligo legale internazionale degli Stati, finalizzato a proteggere la salute delle loro popolazioni. L’Italia è stata la prima nazione al mondo a promuovere e garantire il diritto alla salute per ogni individuo comunque presente sul territorio [1]. anche gli stranieri extracomunitari irregolarmente presenti possono usufruire dell’Assistenza sanitaria, vediamo in quale modo. Consulta lo speciale Welfare Assistenza ...

Sanità - carenza medici ed infermieri : Minardo scrive al Ministro : La carenza di personale nella Sanità mette a repentaglio la salute dei cittadini. Interrogazione al Ministro da parte dell'on. Nino Minardo

Sanità - sciopero nazionale 15 gennaio : OSS e infermieri generici incrociano le braccia : Tante le proteste dei lavoratori in Italia durante questa primissima parte del nuovo anno. Non solo scioperi dei trasporti pubblici, piuttosto che nel comparto scuola come accaduto dopo l’Epifania, ma anche una serie di agitazioni sindacali in altri settori. A preoccupare sarà la mobilitazione, prevista per martedì 15 gennaio 2019, che andrà a coinvolgere la Sanità. Ad incrociare le braccia saranno gli OSS (Operatori Socio Sanitari). A ...

Bergamino resta senza lavoro - ubriaco aggredisce sanitari e carabinieri : CASTELVERDE - Bergamino rimane senza lavoro, ma insiste per ottenere dall'ex datore di lavoro un posto dove dormire. Accompagnato all'ospedale perché agitato e ubriaco aggredisce i sanitari e i ...

Infermieri ma col master : in arrivo 90 corsi di specializzazione per laureati in Professioni sanitarie : Già dal 2019, l’offerta formativa degli atenei per creare Professionisti con competenze più moderne. In futuro, per esempio, l’ecografia cardiaca sarà effettuata da tecnici usciti da uno di questi percorsi

Riconoscimenti ai nuovi servizi in Sanità : un’app per farmacisti ospedalieri e un nuovo sistema per la sanificazione con l’ozono : Grande il dinamismo della nostra piccola e media impresa, delle start up frutto della capacità di molti e della lungimiranza di manager e imprenditori che amano rischiare e scommettere, investire e vincere come in questo caso. E’ importante poter dare visibilità e far conoscere il lavoro e la capacità della nostra microimpresa di “saper fare” grazie alla conoscenza, ai contenuti e alla tecnologia. Il settore sanitario trova ...