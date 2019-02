San Marino | 15 anni fa era reato essere gay | c' è il primo ' sì' grazie a unione civile

Repubblica San Marino - prima unione civile per coppia gay : fino al 2004 si rischiava il carcere : Nella Repubblica più antica del mondo, fino al 2004, i rapporti omosessuali potevano essere puniti col carcere, ma da novembre c'è una nuova legge: le coppie civili, qualunque sia il sesso della coppia, sono parificate ai matrimoni, con gli stessi diritti. Marco ed Emanuele sono i primi, la cerimonia è lunedì. "Le cose stanno migliorando, ma c'è ancora un po' di discriminazione"Continua a leggere

Nuoto - Meeting San Marino 2019 : Ilaria Bianchi e Lorenzo Zazzeri in grande spolvero! : A San Marino, domenica 19 febbraio, si è svolta la seconda giornata del 17° Meeting del Titano. Dopo i buoni risultati di sabato 18, gli azzurri si sono ben comportati e hanno combattuto ad armi pari con spagnoli ed australiani. Questo appuntamento è stato il primo banco di prova di una preparazione che dovrà portare gli atleti al top della forma in vista del Mondiale di Gwangju (Cina). 50m stile libero maschili E’ toccato ai califfi della ...

Serie D - successo Ciliverghe contro il San Marino : In un tripudio gialloblu il Ciliverghe affronta il San Marino, accompagnato dall’intero Settore Giovanile che ha voluto rispondere presente alla chiamata del tecnico Carobbio nel corso della settimana partecipando in massa alla gara con bandiere e cori. L’entusiasmo straripante di Casa Cili carica la squadra che presenta nell’undici inziale per la prima volta Zecchinato in coppa con Pasotti mentre a centrocampo rientrano Guerci e ...

Ciliverghe - Carobbio recupera gli indisponibili in vista del San Marino : recupera quasi tutti gli indisponibili il tecnico Carobbio per lo scontro diretto casalingo di domani contro il San Marino, dopo che nell’ultima partita i gialloblù si erano presentati a Sasso Marconi contati. Per il Ciliverghe la necessità di tornare subito al successo visti anche i risultati dei recuperi disputati nellagiornata di mercoledì. AVVERSARIA – Nella prima trasferta in Romagna il Ciliverghe pareggiò all’andata 0-0 vedendo ...

Protocollo firmato. San Marino e Ravenna insieme per le persone con disabilità : 28/2015 'Partecipazione alla vita culturale e ricreativa, agli svaghi, al turismo e allo sport'. 'Il Protocollo firmato oggi tra la Repubblica di San Marino e il Comune di Ravenna rappresenta un ...

Mia Martini - Marino Bartoletti : «A Sanremo '89 arrivò nona - poi dovetti annunciare la sua morte» : Marino Bartoletti , storico conduttore della Rai, ricorda con dolore . E lo fa riservando anche una 'frecciata' a Ultimo, dopo le polemiche per il secondo posto al Festival di Sanremo 2019. Dopo il ...

Sanremo 2019 - la peSantissima accusa di Marino Bartoletti : 'Pressioni inaccettabili' - chi smaschera : Non si placano le polemiche per il podio al Festival di Sanremo . Ognuno dice la sua, persino la politica si scomoda per la kermesse della canzone italiana. Nella puntata de La vita in diretta di oggi ...

Ospedale Marino - stop alle chirurgie nel weekend : "Ennesima umiliazione a una struttura Sanitaria cagliaritana" : Ospedale Marino, stop alle chirurgie nel weekend: "Ennesima umiliazione a una struttura sanitaria cagliaritana". Polemica politica sul Marino, durante il fine settimana niente operazioni e pazienti trasferiti in ambulanza a Is Mirrionis. Il consigliere regionale Edoardo Tocco di Forza Italia attacca: "Le conseguenze ...

Si chiude lo stage della Rappresentativa Under 15 di Daniele Arrigoni a San Marino : Buona prova per la Rappresentativa U15 di Daniele Arrigoni che – nella prima delle due amichevoli con i pari età della Rappresentativa di San Marino (la prossima vedrà impegnati gli U17 e si disputerà tra due settimane) . La Rappresentativa Under 15 ha vinto col punteggio di 1-0 con gol al 52′ di Dario Pomponi, attaccante della Viterbese. Amichevole | Rappr. U15 di San Marino 0-1 Rappr. U15 di Lega Pro SAN Marino [4-1-4-1] Battistini ...

San Marino - un articolo nella rivista 'Quaderni di Scienze Politiche' : Le sue aree di studio includono le seguenti tre branche della scienza politica: la scienza dell'amministrazione, l'analisi delle politiche pubbliche e le relazioni internazionali, occupandosi ...

Calciomercato a San Marino : gli ultimi 10 giorni : Lunedì 21 gennaio abbiamo pubblicato il resoconto del florido “mercato di riparazione”, fino a quel momento, nel campionato della Repubblica di San Marino.Oggi vi raccontiamo nel dettaglio cosa è successo nei restanti 10 giorni di trattative.Leggete fino in fondo, perché la sessione si è conclusa con un colpaccio! Thomas Manfredini, che ha firmato con La Fiorita, è stato il colpo di prestigio del “mercato riparazione” sammarinese. ...

Calciomercato a San Marino : La Fiorita - Tre Penne e tutte le altre : Allontaniamoci dai riflettori dei piani alti del calcio europeo e facciamo una panoramica sulla nostra piccola e orgogliosa enclave. Nel campionato di San Marino, fanalino di coda del ranking UEFA, il “mercato di riparazione” sta procedendo fiorente. In vista della volata finale della Regular Season, che varrà 8 posti per i Playoff, i 15 club della più antica Repubblica del mondo stanno puntellando i propri organici. Ecco come.Partiamo dalla ...

Un ex atalantino a San Marino : Manfredini ha firmato con La Fiorita : Quando un giocatore italiano a fine carriera vuole sparare le ultime cartucce senza troppe pressioni, spesso decide di terminare la propria vita calcistica nelle serie dilettantistiche. Preferibilmente vicino a casa propria.A volte però, soprattutto se il calciatore in questione vive in Emilia-Romagna, la scelta più sensata è quella di andare all’estero… rimanendo praticamente in Italia. Ci riferiamo alla possibilità di ...