Sampdoria-Cagliari | 1 - 0 | segna Quagliarella

DIRETTA Sampdoria CAGLIARI/ Risultato finale 1-0 - info streaming : decide Quagliarella : DIRETTA SAMPDORIA CAGLIARI streaming video DAZN, quote e Risultato live del match della venticinquesima giornata del campionato di Serie A.

Sampdoria - vittoria di rigore. Ancora Quagliarella-gol : il Cagliari piegato 1-0 : Un gol su rigore del solito Quagliarella basta alla Sampdoria per battere il Cagliari e restare agganciata al treno per l’Europa. L’1-0 del Ferraris è firmato nella ripresa dal bomber blucerchiato con il contributo prezioso del neo-entrato Gabbiadini, che si procura il penalty. La squadra di Giampao

Sampdoria-Cagliari 1-0 - decide Quagliarella dal dischetto : Serie A: risultati e classifica aggiornata Sampdoria-Cagliari 1-0, rivivi la diretta testuale La cronaca. Primo tempo abbastanza equilibrato tra Sampdoria e Cagliari , le occasioni, però, non sono ...

Alla Sampdoria basta Quagliarella : il Cagliari non demerita ma viene condannato da un rigore [FOTO] : 1/27 Foto LaPresse ...

Sampdoria-Cagliari 1-0 - le pagelle di CalcioWeb [FOTO] : 1/27 Foto LaPresse ...

Sampdoria-Cagliari : 1-0. Ritmi alti - poi decide Quagliarella su rigore : Metti un pranzo al Ferraris. È finita 1-0 la sfida tra Sampdoria e Cagliari per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A. Maran in emergenza a Marassi fa debuttare titolare Riccardo ...

Diretta Sampdoria-Cagliari : streaming - tv - formazioni – risultato finale (1-0) : Diretta Sampdoria-Cagliari: streaming, tv, formazioni – risultato finale (1-0) Il commento finale di Sampdoria-Cagliari Alla Sampdoria è bastato un rigore di Quagliarella a metà ripresa per sbarazzarsi della pratica Cagliari. Bella partita quella andata in scena a Marassi che, nonostante la concessione molto generosa del penalty, è stata meritatamente vinta dai blucerchiati. Sardi che dopo il gol non sono riusciti a reagire. Con ...

L’uomo (C)ragno non basta al Cagliari - Quagliarella buca la ragnatela : la Sampdoria torna a sorridere : Interventi prodigiosi del portiere del Cagliari, la Sampdoria però riesce a bucarne la resistenza su rigore grazie a Quagliarella La Sampdoria supera il Cagliari per 1-0 nel match valido per il 25° turno di serie A, decide il gol di Quagliarella al 66′ su rigore che permette ai doriani di interrompere una striscia di tre sconfitte consecutive. Non basta ai sardi un super Cragno, autore di tre interventi prodigiosi che non servono per ...

Calcio - anticipo Sampdoria-Cagliari 1-0 : 14.28 A Marassi la Sampdoria torna al successo battendo il Cagliari grazie ad un rigore realizzato da Quagliarella. I padroni di casa vengono da un periodo difficile e cercano il riscatto. E' la Samp,infatti, a fare la partita, ma il Cagliari si difende con ordine e nonostante i ritmi alti il primo tempo si chiude sullo 0-0.Al 50' tiro insidioso di Defrel. Al 64'Pellegrini trattiene Gabbiadini in area, è rigore e Quagliarella trasforma ...

Sampdoria - Cagliari : 1 - 0 | : Al 63’ rigore per la Samp. Dal dischetto segna capitan Quagliarella. Giampaolo prima della partita: «Dobbiamo vincere per rimanere attaccati al carro delle ambizioni»

Diretta Sampdoria-Cagliari : streaming - tv - formazioni – LIVE (1-0) : Diretta Sampdoria-Cagliari: streaming, tv, formazioni – LIVE 72′ Cagliari in difficoltà, la Sampdoria prova ad approfittarne per raddoppiare 71′ GABBIADINI! Conclusione rasoterra murata da Ceppitelli 69′ Ora la squadra sarda è costretta dunque ad inseguire, con il tempo che passa velocemente. Superata la metà di secondo tempo 67′ Parapiglia causato dal capitano della Samp, il quale ha sbeffeggiato il ...

Diretta Sampdoria Cagliari/ Risultato live 0-0 - info streaming : le formazioni - via! : Diretta Sampdoria Cagliari streaming video DAZN, quote e Risultato live del match della venticinquesima giornata del campionato di Serie A.

Sampdoria - Cagliari : la cronaca del match : Genova - 'Dobbiamo vincere per rimanere attaccati al carro delle ambizioni'. Non si è nascosto il tecnico blucerchiato Marco Giampaolo alla vigilia del match tra la sua Sampdoria e il Cagliari, oggi a ...

Diretta Sampdoria-Cagliari : streaming - tv - formazioni – LIVE (0-0) : Diretta Sampdoria-Cagliari: streaming, tv, formazioni – LIVE 11′ CIGARINI! Destro dalla distanza che si alza di poco sopra la porta di Audero. Bella conclusione comunque per uno degli ex di giornata 10′ Bell’assist in profondità di Saponara per Quagliarella, con Cragno che legge alla perfezione il pericolo intercettandolo 8′ PAVOLETTI! Lancio lungo per il centravanti rossoblu, ma Audero lo anticipa in ...