Salvini ironizza sull' inchiesta de l' Espresso | ' Ho nascosto le taniche di benzina in

Blastingnews

: Ironizza su un morto durante un fermo di polizia, incolpa le Ong per i morti in mare. In un Paese normale sarebbe g… - Linkiesta : Ironizza su un morto durante un fermo di polizia, incolpa le Ong per i morti in mare. In un Paese normale sarebbe g… - lomazzi_r : RT @Linkiesta: Sorride a chi vuole eliminare Saviano, ironizza su un morto durante un fermo di polizia, incolpa le Ong per i morti in mare.… - marielSiviglia : RT @Linkiesta: Ironizza su un morto durante un fermo di polizia, incolpa le Ong per i morti in mare. In un Paese normale sarebbe già a casa… -

(Di domenica 24 febbraio 2019) Matteoè un politico che, com'è noto, catalizza molte attenzioni. Quelle di chi, in un certo senso, vede in lui la speranza per una ripresa italiana basata'identità nazionale e sul privilegio negato a chi non è italiano. Ed anche quelle di chi vede in lui un'entità negativa che, in alcuni casi, rischia di proiettare l'Italia verso una deriva neofascista con contorni razzisti. A questo filone si legano molti dei suoi avversari politici, tra cui Matteo Renzi, a cui il ministro dell'Interno ha inteso rispondere in maniera decisa dopo l'ennesimo attacco ricevuto. Stesso trattamento il leader della Lega ha inteso riservarlo a L', testata che non sembra ispirargli molta simpatia.Risposta ironica a Renzi Matteo Renzi, nei giorni scorsi, aveva paragonatoad un'anguilla. Il ministro dell'Interno, però, non replica in maniera piccata all'attacco sferratogli dal ...