Rugby Sei Nazioni, Italia-Irlanda 16-26

Terza sconfitta in tre gare per la Nazionale dinel 'Sei'. L'batte 26-16 gli azzurri all'Olimpico al termine di una gara che aveva visto anche l'avanti all'intervallo per 16-12.Dopo quelli con Scozia all'esordio e Galles, arriva il 20° ko consecutivo nel torneo. All'11' meta verde di Roux,Allan accorcia su punizione, ma Stockdale allunga di nuovo. Ancora Allan e le mete (non trasformate) di Padovani e Morisi valgono il sorpasso. Nella ripresa solo, in meta con Earls e Murray.(Di domenica 24 febbraio 2019)