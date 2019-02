Rompe gli schermi lo smartphone pieghevole Huawei Mate X | foto | scheda tecnica | prezzo e

Venezuela : arrivano gli aiuti brasiliani - Maduro Rompe i rapporti con la Colombia : Ormai la tensione è altissima in Venezuela. Continua la resistenza delle milizie fedeli a Nicolas Maduro che cercano di bloccare gli aiuti internazionali sparando anche sulla folla. Il risultato è di 4 morti sul confine brasiliano, come riportato dal giornale brasiliano O Globo, vittime degli attacchi delle forze chaviste. Ma non è solo dal Brasile che giungono le ultimissime sulla crisi Venezuelana, dato che il presidente autoproclamato Guaidó, ...

Allerta Meteo per il Sud Italia - il Ciclone Freddo “Xaver” irRompe sullo Jonio nel weekend : attenzione a Sabato 23 Febbraio [MAPPE e DETTAGLI] : 1/30 ...

Caso Eni e sentenze pilotate al Consiglio di Stato - in manette i due imprenditori che corRompevano i giudici : Altri due anelli della lunga catena di corruttela capace di pilotare le sentenze della giustizia amministrativa del Consiglio di Stato e del Cga siciliano finiscono nella rete degli inquirenti che da ...

Caso Eni e sentenze pilotate al Consiglio di Stato - in manette i due imprenditori che corRompevano i giudici : Ai domiciliari Ezio Bigotti, presidente del gruppo Sti, aggiudicatario di numerose ed importanti commesse della centrale di acquisti del tesoro e Massimo Gaboardi, ex tecnico petrolifero dell'Eni

Uomini e donne - Andrea interRompe il silenzio : 'Teresa - voglio vederti' : Un nuovo colpo di scena dopo la scelta di Teresa Langella, andata in onda venerdì scorso in prima serata. Andrea Dal Corso, il corteggiatore scelto dalla tronista napoletana, dopo il “no” alla bella Teresa e gli insulti ricevuti negli ultimi giorni da parte di numerosi utenti sui social, ha parlato tramite il suo profilo Instagram sottolineando la voglia di incontrare la ragazza e chiarire le motivazioni del suo rifiuto. La scelta e il ‘no’ Come ...

Moglie gelosa irRompe al bar e tira un portaombrelli contro la rivale : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Moglie gelosa irrompe al bar e ...

Dedica di San Valentino o frecciatina all’Inter? Wanda Nara interRompe il digiuno social : “chi sceglie con il cuore non sbaglia mai” : Wanda Nara interrompe la sua astinenza dai social per San Valentino: dopo la polemica Inter-Icardi, la moglie del calciatore torna su Instagram Una via di mezzo tra una Dedica di San Valentino ed un frecciatina all’Inter. Potrebbe essere questo il significato intrinseco del messaggio apparso ieri tra i post social di Wanda Nara. Dopo la pubblicazione di una frase sibillina di Icardi, a seguito delle vicissitudini sulla fascia da ...

Forza Italia Rompe anche gli ultimi indugi : sì alle primarie. Mazzotta : "Poli partecipi". Pagliaro : "Si candidi lui" : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

Crollano gli ordini - Airbus interRompe la produzione del “gigante dei cieli” A380 : Dal 2021 Airbus interromperà la produzione degli A380. La decisione sul «gigante dei cieli», che rappresentava il futuro dell’aviazione secondo il costruttore europeo, è arrivata dopo il drastico taglio di ordini da parte della compagnia Emirates, che ha ridotto a 123 velivoli la richiesta dai 162 iniziali. Data anche la mancanza di ordini da parte...

Crollano gli ordini - Airbus interRompe la produzione del "gigante dei cieli" A380 : Dal 2021 Airbus interromperà la produzione degli A380. La decisione sul 'gigante dei cieli', che rappresentava il futuro dell'aviazione secondo il costruttore europeo, è arrivata dopo il drastico ...

Crollano gli ordini - Airbus interRompe la produzione del “gigante dei cieli” A380 : Dal 2021 Airbus interromperà la produzione degli A380. La decisione sul «gigante dei cieli», che rappresentava il futuro dell’aviazione secondo il costruttore europeo, è arrivata dopo il drastico taglio di ordini da parte della compagnia Emirates, che ha ridotto a 123 velivoli la richiesta dai 162 iniziali. Data anche la mancanza di ordini da parte...

Airbus interRompe la produzione del “gigante dei cieli” A380 dopo il crollo degli ordini : Dal 2021 Airbus interromperà la produzione degli A380. La decisione sul «gigante dei cieli», che rappresentava il futuro dell’aviazione secondo il costruttore europeo, è arrivata dopo il drastico taglio di ordini da parte della compagnia Emirates, che ha ridotto a 123 velivoli la richiesta dai 162 iniziali. Data anche la mancanza di ordini da parte...

Maltempo - il fiume Reno Rompe gli argini vicino Bologna : è un disastro - si temono vittime [VIDEO SHOCK] : Sono ore molto concitate in Emilia Romagna per il fiume Reno che oggi pomeriggio ha rotto gli argini tra Castel Maggiore e Argelato, vicino Bologna, provocando la fuoriuscita di circa 1,5-2 milioni di metri cubi di acqua con una portata di 80 metri cubi al secondo. E’ la stima della Protezione civile dell’Emilia-Romagna: il cedimento ha riguardato un tratto di circa 50 metri di lunghezza per due di altezza. Dieci persone sono ...

Maltempo - il Reno Rompe gli argini nella Bassa Bolognese : evacuati - “mai vista una cosa così in 40 anni” [VIDEO] : La situazione “più impegnativa, critica, al momento” sul fronte Maltempo in Emilia-Romagna è a Castel Maggiore, dove “è in corso l’apertura dell’argine del fiume Reno, con l’acqua che sta uscendo e che sta interessando alcune case di campagna“. Lo dice all’ANSA Maurizio Mainetti, direttore dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile. Per l’esondazione del ...